Hitziges Duell: Leipzig setzt sich im Sachsen-Derby gegen Dresden durch

Döbeln - I n der zweiten Partie im Rahmen des Sachsen-Cups hat der SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend mit 34:28 (14:13) gegen den Zweitliga-Konkurrenten HC Elbflorenz Dresden gewonnen. In der Stadtsporthalle Döbeln lieferten sich beide Teams ein packendes Derby und ließen sich dabei von den hohen Temperaturen nicht bremsen.

Am Donnerstagabend traf der SC DHfK Leipzig beim Sachsen-Cup auf den Zweitliga-Konkurrenten HC Elbflorenz Dresden. (Archivfoto) © Jan Kaefer

Im Tor der Leipziger startete Neuzugang Anadin Suljaković, für den ersten Treffer der Begegnung sorgte Matej Klima per Schlagwurf.

Die Grün-Weißen fanden zunächst besser ins Spiel, gingen es bei der Rückwärtsbewegung teils jedoch zu gemütlich an und ermöglichten es den Dresdnern dadurch, erfolgreiche Tempogegenstöße zu laufen.

Nach der ersten Viertelstunde führte der SC DHfK beim Stand von 8:4 jedoch durchaus souverän, während der HCE kein probates Mittel fand, die solide Defensive der Leipziger aus dem Positionsspiel heraus zu überwinden.

Im weiteren Verlauf schlichen sich jedoch zusehends Unkonzentriertheiten ins Spiel des Teams von Cheftrainer Frank Carstens ein, sodass die Tiger zunächst gleichzogen und in der 24. Minute sogar erstmals in Führung gingen (9:10). Beim Stand von 14:13 für das Team aus der Messestadt ging es dann in die Kabine.