Hitziges Duell: Leipzig setzt sich im Sachsen-Derby gegen Dresden durch
Döbeln - In der zweiten Partie im Rahmen des Sachsen-Cups hat der SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend mit 34:28 (14:13) gegen den Zweitliga-Konkurrenten HC Elbflorenz Dresden gewonnen. In der Stadtsporthalle Döbeln lieferten sich beide Teams ein packendes Derby und ließen sich dabei von den hohen Temperaturen nicht bremsen.
Im Tor der Leipziger startete Neuzugang Anadin Suljaković, für den ersten Treffer der Begegnung sorgte Matej Klima per Schlagwurf.
Die Grün-Weißen fanden zunächst besser ins Spiel, gingen es bei der Rückwärtsbewegung teils jedoch zu gemütlich an und ermöglichten es den Dresdnern dadurch, erfolgreiche Tempogegenstöße zu laufen.
Nach der ersten Viertelstunde führte der SC DHfK beim Stand von 8:4 jedoch durchaus souverän, während der HCE kein probates Mittel fand, die solide Defensive der Leipziger aus dem Positionsspiel heraus zu überwinden.
Im weiteren Verlauf schlichen sich jedoch zusehends Unkonzentriertheiten ins Spiel des Teams von Cheftrainer Frank Carstens ein, sodass die Tiger zunächst gleichzogen und in der 24. Minute sogar erstmals in Führung gingen (9:10). Beim Stand von 14:13 für das Team aus der Messestadt ging es dann in die Kabine.
Souveräner zweiter Durchgang beschert Leipzig den Sieg
Nach dem Wiederanpfiff zogen die Leipziger die Initiative des Spiels an sich und gingen in der 42. Minute erstmals mit sechs Toren in Führung (24:18).
Zwar wirkten auch die Dresdner deutlich spritziger und in der Abwehr besser sortiert als zuvor, die Männer des SC DHfK ließen heute jedoch, auch aufgrund eines starken Spiels über den Kreis, nichts mehr anbrennen.
Schlussendlich siegte Leipzig deutlich mit 34:28. Direkt im Anschluss reist der DHfK nun für eine Woche ins tschechische Trainingslager nach Zubří. Dort warten weitere Tests gegen lokale Vereine.
Nach weiteren Matches bildet das Pokalspiel beim neuen Ligagegner TuSEM Essen am 21. August (17 Uhr) den Pflichtspielauftakt in die noch ungewohnte zweite Liga.
Titelfoto: Jan Kaefer