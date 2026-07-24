Klarer Sieg! DHfK Leipzig gewinnt Sachsen-Derby

Nobitz-Ziegelheim - Mit einem Kantersieg ist der SC DHfK Leipzig in die Vorbereitung gestartet. Gegen Drittligist EHV Aue gewannen die Grün-Weißen nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg deutlich 36:21 (21:10).

Luka Rogan (l.) und Tim Maximilian Hertzfeld im Spiel gegen Aue. © Instagram/dhfkhandball

Gespielt wurde in der Ziegelheimer Wieratalhalle im Altenburger Land - ein Highlight für die Kleinstadt und die gesamte Region.

Sechs Tage nach dem Trainingsauftakt gelang es der Mannschaft von Cheftrainer Frank Carstens, der Favoritenrolle gegen den in der Relegation gescheiterten Drittliga-Meister aus dem Erzgebirge gerecht zu werden.

Kommenden Donnerstag (30. Juli) wird das Turnier mit dem Derby gegen Zweitliga-Konkurrent HC Elbflorenz Dresden fortgesetzt. Anwurf in der Stadtsporthalle Döbeln ist erneut 18.30 Uhr. Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt's noch unter www.vereinsticket.de.

Direkt im Anschluss reist der DHfK-Tross für eine Woche ins tschechische Trainingslager nach Zubří, wo ein weiterer Test gegen den lokalen Verein ansteht.