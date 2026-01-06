Spitzenwert der Liga: Diese Magdeburger fahren mit zur EM

Magdeburg - Mit 13 Spielern stellt der SC Magdeburg die meisten Akteure aller Bundesligisten bei der Handball-EM.

Gisli Kristjansson (26) wird sich auch bei dieser EM wieder Chancen für sich und seine Isländer ausrechnen. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Am 15. Januar wird die Handball-EM in Oslo zwischen dem amtierenden Europameister Frankreich und Tschechien eröffnet. Auch der SCM ist im Namen von einigen Spielern vertreten. Von ihren 19 Akteuren fahren gleich 13 zur Europameisterschaft.

Mit dabei auch Lukas Mertens (29), der für Deutschland auflaufen wird. Der Linksaußen konnte zuletzt bei den Olympischen Spielen 2024 auftrumpfen, als er mit dem deutschen Team die Silbermedaille gewann.

Übrigens: Als die "stärkste Liga der Welt" stellt die Handball-Bundesliga gleich 106 Profis, die an der EM teilnehmen werden.