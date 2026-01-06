Spitzenwert der Liga: Diese Magdeburger fahren mit zur EM
Magdeburg - Mit 13 Spielern stellt der SC Magdeburg die meisten Akteure aller Bundesligisten bei der Handball-EM.
Am 15. Januar wird die Handball-EM in Oslo zwischen dem amtierenden Europameister Frankreich und Tschechien eröffnet. Auch der SCM ist im Namen von einigen Spielern vertreten. Von ihren 19 Akteuren fahren gleich 13 zur Europameisterschaft.
Mit dabei auch Lukas Mertens (29), der für Deutschland auflaufen wird. Der Linksaußen konnte zuletzt bei den Olympischen Spielen 2024 auftrumpfen, als er mit dem deutschen Team die Silbermedaille gewann.
Übrigens: Als die "stärkste Liga der Welt" stellt die Handball-Bundesliga gleich 106 Profis, die an der EM teilnehmen werden.
Heim-EM für Magdeburg-Profis
Für einige der Magdeburger geht es in diesem Jahr in ein ganz besonderes Turnier. Mit Dänemark, Schweden und Norwegen als Gastgeber, spielen gleich fünf SCM-Akteure auf heimischen Boden:
Dänemark:
- Magnus Saugstrup (29), der seit 2024 Kapitän der dänischen Nationalmannschaft ist.
Schweden:
- Daniel Pettersson (33), Vize-Weltmeister 2021
- Albin Lagergren (33), zweimaliger schwedischer Handballer des Jahres (2017 & 2025)
- Felix Claar (29)
- Oscar Bergendahl (30)
Das schwedische Quartett wurde im Jahr 2022 Europameister.
Für Island stellt der SCM bei dieser Europameisterschaft insgesamt drei Profis, darunter auch der Top-Torjäger der Magdeburger:
- Omar Ingi Magnusson (28), der mit 140 Toren in der Bundesliga auf Platz drei der Torjägerliste steht.
- Elvar Örn Jonsson (28)
- Gisli Kristjansson (26), isländischer Handballer des Jahres 2023
Weitere Akteure des FCM, die in diesem Jahr bei der EM spielen dürfen sind:
- Nikola Portner (32, Schweiz), 33 Treffer in 145 Spielen als Torwart
- Manuel Zehnder (26, Schweiz) Torschützenkönig der Bundesliga in der Saison 2023/24
- Sergey Hernandez (30, Spanien) Spieler des Monats im November 2025 in der Bundesliga
- Matej Mandic (23, Kroatien)
Ob am Ende des Turniers einer der Magdeburger Spieler ebenfalls den Pokal in die Luft stemmen darf, werden die nächsten Wochen dieser EM zeigen.
Titelfoto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa