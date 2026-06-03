Nächster Nackenschlag: Leipzig setzt Talfahrt in Lemgo fort

Lemgo - Der SC DHfK Leipzig hat am Mittwochabend im auf absehbare Zeit letzten Auswärtsspiel in der 1. Handball-Bundesliga mit 28:30 (17:18) gegen den TBV Lemgo Lippe verloren. Mit der Niederlage setzten die Sachsen ihre sportliche Talfahrt fort.

Leipzig Hinriksson beim Wurf aufs Tor. © IMAGO / Timon Peters

Für Leipzig begannen im Rückraum Hinriksson, Bombac und Semper, auf den Außen starteten Kapitän Binder und Peter, sowie Mrkva im Tor und Rogan am Kreis.

Wie so oft in dieser Spielzeit gesehen, präsentierten sich die Leipziger zunächst durchaus souverän und kamen zu einfachen Torabschlüssen. Die Ost-Westfalen wirkten in der Defensive zu Beginn noch unsortiert, glänzten im Angriff jedoch durch starke Eins-gegen-Eins-Aktionen. Nach neun Minuten lagen die Sachsen beim Stand von 9:6 vorn.

Doch dann gelang die Leipziger über knapp zehn Minuten kein erfolgreicher Abschluss mehr, Lemogs Schlussmann Möstl parierte zudem stark und sorgte damit für zusätzliche Verunsicherung in den Reihen des Tabellenletzten.

In der 23. Minute glich der TBV aus (14:14) und ging kurz darauf sogleich erstmals in Führung. Beim Stand von 17:18 ertönte der Halbzeitpfiff.