Zukunft geklärt: Piroch bleibt der Bundesliga erhalten

Leipzig/Wetzlar - Nach seiner feierlichen Verabschiedung am Sonntag beim vorerst letzten Heimspiel im Oberhaus für den SC DHfK Leipzig hat Rückraumspieler Tomas Piroch (26) eine neue sportliche Heimat gefunden: Der 26-jährige tschechische Nationalspieler wechselt zur HSG Wetzlar.

Tomas Piroch (26) läuft in der kommenden Saison für die HSG Wetzlar auf. (Archivfoto) © Picture Point / Gabor Krieg

Wie die Mittelhessen am Donnerstag mitteilten, hat Piroch einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Tomas bringt eine hohe Qualität und Stabilität in der Defensive mit und wird gemeinsam mit Nicki Theiß ein starkes Gespann auf Halbrechts bilden", sagte Michael Allendorf, Geschäftsführer Sport der HSG Wetzlar. "Mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität wird er unserer Mannschaft zudem wichtige Impulse geben."

Piroch kam bereits im Alter von 18 Jahren nach Deutschland und gehörte der A-Jugend der MT Melsungen an. Über HC Kriens-Luzern in der Schweiz und US Créteil HB in Frankreich fand der Tscheche 2022 den Weg zum polnischen Topclub Wisla Plock, mit dem er zweimal Pokalsieger sowie zweimal Meister wurde.

"Ich freue mich, dass ich weiter in der Bundesliga spielen kann, und bedanke mich für das Vertrauen, das die Wetzlarer Verantwortlichen in mich haben", sagte Piroch, der künftig mit der Rückennummer 13 auflaufen wird.