Nikolaus-Spielfest: SC DHfK ruft zu Spielzeug-Spenden für bedürftige Kinder auf

Leipzig - Am kommenden Samstag veranstalten die Leipziger Handballer vom SC DHfK ein Nikolaus-Spielfest. Dabei widmet sich der Verein alle Jahre wieder dem Motto "Kinder für Kinder".

Im letzten Jahr besuchten gleich mehrere Nikoläuse das Nikolaus-Spielfest des SC DHfKs. © SC DHfK Leipzig/Klaus Trotter

In Zusammenarbeit mit der Leipziger Kinderstiftung ruft der SC DHfK auch in diesem Jahr wieder zu einer großen Spendenaktion auf.

Den Jungs in Grün-Weiß liegt es am Herzen, den Kindern der Region, denen es nicht so gut geht, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Gemeinsam mit dem Leipziger Amt für Jugend, Familie und Bildung, Psychologen, Streetworkern und Familienbetreuern kümmert sich die Leipziger Kinderstiftung um schnelle Sachspenden für bedürftige Kinder und Jugendliche.

Besonders über Weihnachten seien diese Spenden besonders wichtig, so der Sportclub.

Aus diesem Grund fordern die Leipziger Handballer alle Fans, Partner und Sponsoren dazu auf, Spielzeug, egal ob neu oder gebraucht, als Geschenk verpackt für die Kinder vorbeizubringen. Natürlich sind auch die Gaben von weniger Handball-Interessierten gern gesehen.

Von 10 bis 15 Uhr können die kleinen Geschenke in der Ernst-Grube-Halle abgegeben werden.