Pokal-Aus im Viertelfinale: Leipzig unterliegt Lemgo

Dresden - Im Viertelfinale des DHB-Pokals hat der SC DHfK Leipzig mit 27:35 (11:14) gegen den TBV Lemgo verloren. Trotz einer zu Beginn überzeugenden Performance des Teams aus der Messestadt war der TBV am Mittwochabend vor 2700 Fans einfach die stärkere und vor allem konsequentere Mannschaft.

Dean Bombač konnte die ersten beiden Treffer Leipzigs für sich verbuchen. © Picture Point/ Sven Sonntag

Lemgo fand zunächst besser ins Spiel, kam vorn über die Außen zum Erfolg und verteidigte hinten kompakt. Die ersten beiden Treffer für die Grün-Weißen erzielte Dean Bombač, der von Beginn an viel Zug zum Tor zeigte.

In der elften Minute ging Leipzig das erste Mal nach einem Drei-Tore-Lauf mit 6:5 in Führung - Ebner hatte zuvor dreimal stark pariert!

Im Anschluss entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie mit hohem Tempo. Der SC DHfK verteidigte souverän, warf im Angriff jedoch zu häufig überhastet aufs Tor.

In der 20. Minute ging der TBV dann mit zwei Treffern in Führung (8:10), Frank Carstens zog das Timeout, brachte Hinriksson und Khairi sowie wenig später Mrkva auf die Platte.

Mit einem Drei-Tore-Rückstand für Leipzig ging es beim Stand von 11:14 in die Kabine. Hätte das Team aus der Messestadt die Außen des TBVs im zweiten Durchgang besser in den Griff bekommen und vorne die eigenen Chancen konsequenter genutzt, wäre an diesem Handball-Abend in Sachsens Landeshauptstadt noch alles drin!