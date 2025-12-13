Leipzig unterliegt Erlangen und beendet Hinrunde als Tabellenschlusslicht
Nürnberg - Am letzten Spieltag der Hinrunde der Handball-Bundesliga hat der SC DHfK Leipzig mit 26:30 (13:16) gegen den HC Erlangen verloren. Damit beendet das Team aus der Messestadt die erste Saisonhälfte als Tabellenschlusslicht.
Die Leipziger kamen gut ins Spiel und erzielten ihre ersten Treffer hauptsächlich aus dem Rückraum, während Erlangen häufig über den Kreis zum Erfolg kam.
Nach zehn Minuten stand es 6:4 für den HCE, der nach einer anfänglichen Schwächephase immer besser in die Partie fand und offensiv verteidigte. Beide Teams schenkten sich körperlich nichts und packten ordentlich zu.
In der 15. Minute baute Erlangen den Vorsprung auf vier Treffer aus - Leipzigs Trainer Frank Carstens zog das Time-out und forderte von seinen Jungs mehr Konsequenz in der Defensive und ein höheres Tempo in der Rückwärtsbewegung.
Stück für Stück kämpften sich die Grün-Weißen zurück und verkürzten den Rückstand in der 25. Minute auf ein Tor (13:12). Erlangen blieb in dieser Phase über sechs Minuten ohne eigenen Treffer! Mit einem Stand von 16:13 für den HCE ging es in die Kabine - hier war mehr für die Sachsen drin!
Leipzig verteidigt souverän doch nutzt die Chancen nicht
Nach dem Wiederanpfiff verteidigte Leipzig resolut, scheiterte vorne jedoch zu häufig bei freien Würfen an Erlangens Torwart Khalifa Ghedbane.
In der 40. Minute verkürzte der SC DHfK auf einen Treffer (17:16), der HCE hatte zu diesem Zeitpunkt erst ein Tor im zweiten Durchgang erzielt. In der 44. Minute glichen die Sachsen schließlich verdient aus (17:17) - Erlangen zu diesem Zeitpunkt seit elf Minuten ohne Tor!
Im Anschluss entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Gastgeber jedoch leicht die Nase vorne hatten. Leipzig ließ vorne einfach zu viel liegen.
In der 55. Minute kassierte Tom Koschek dann Rot, für einen Griff in den Wurfarm seines Gegenspielers und besiegelte damit endgültig die Niederlage der Leipziger: Am Ende siegt der HCE mit 30:26 über den SC DHfK. Leipzig beendet die Hinrunde damit als Tabellenschlusslicht.
