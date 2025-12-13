Leipzig unterliegt Erlangen und beendet Hinrunde als Tabellenschlusslicht

Nürnberg - Am letzten Spieltag der Hinrunde der Handball-Bundesliga hat der SC DHfK Leipzig mit 26:30 (13:16) gegen den HC Erlangen verloren. Damit beendet das Team aus der Messestadt die erste Saisonhälfte als Tabellenschlusslicht.

Beide Teams rührten in der Defensive Beton an und ließen zeitweise kaum Treffer zu. © IMAGO / Zink

Die Leipziger kamen gut ins Spiel und erzielten ihre ersten Treffer hauptsächlich aus dem Rückraum, während Erlangen häufig über den Kreis zum Erfolg kam.

Nach zehn Minuten stand es 6:4 für den HCE, der nach einer anfänglichen Schwächephase immer besser in die Partie fand und offensiv verteidigte. Beide Teams schenkten sich körperlich nichts und packten ordentlich zu.

In der 15. Minute baute Erlangen den Vorsprung auf vier Treffer aus - Leipzigs Trainer Frank Carstens zog das Time-out und forderte von seinen Jungs mehr Konsequenz in der Defensive und ein höheres Tempo in der Rückwärtsbewegung.

Stück für Stück kämpften sich die Grün-Weißen zurück und verkürzten den Rückstand in der 25. Minute auf ein Tor (13:12). Erlangen blieb in dieser Phase über sechs Minuten ohne eigenen Treffer! Mit einem Stand von 16:13 für den HCE ging es in die Kabine - hier war mehr für die Sachsen drin!