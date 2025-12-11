Leipzigs Trainer über Bombač-Debüt bei erstem Liga-Sieg: "Das ist sensationell"

Leipzig - Es war ein Handballfest am Mittwochabend in der Quarterback Immobilien Arena: Mit dem Sieg über den HSV sicherten sich die Männer des SC DHfK Leipzig am 16. Spieltag der Handball-Bundesliga den ersten zweifachen Punktgewinn der aktuellen Spielzeit. Von Beginn auf der Platte stand auch Neuzugang Dean Bombač (36) und überzeugte dabei ab der ersten Minute.

Neuzugang Dean Bombač (36) überzeugte ab der ersten Minute. © PR/DHfK/Klaus Trotter

Obwohl der Slowene erst an zwei Trainingseinheiten seines neuen Teams teilnehmen konnte, brachte es der erfahrene Rückraumspieler am Ende auf insgesamt knapp 27 Spielminuten, zwei Treffer und 168 Pässe.

"Heute haben wir uns durchgesetzt und Charakter bewiesen", sagte Bombač nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon. "Es ist schwer vorzustellen, dass dieses Team bis heute kein Spiel gewonnen hat. Dazu gehörte wohl auch ein bisschen Pech."

Leipzigs Coach Frank Carstens (54) strahlte nach dem Sieg vor heimischer Kulisse über beide Ohren und feierte den Auftritt des neuen Spielmachers: "Das ist sensationell. Das habe ich nie im Leben erwartet."

Eigentlich sei der Plan gewesen, Bombač langsam heranzuführen und ihm die ersten Minuten zu geben, gestand Carstens. "Wie er das in der Hand hatte von der ersten Sekunde an und wie er vor allem auch die kritischen Phasen auf dem Feld überbrückt hat, das kann man nicht lernen."

Auch Hamburgs Trainer Torsten Jansen (48) fand lobende Worte für die Performance der Grün-Weißen: "Wenn Leipzig im Spiel ist, dann sieht man, dass die Spielanlage und die Qualität da sind. Wir haben zu viele Würfe zugelassen, gerade von Franz Semper (8 Treffer). [...] Wir kommen zwar hinten raus noch mal ran, schaffen es dann aber nicht mehr, weil uns die Zeit davonläuft."