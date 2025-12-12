Spicy Situation: Ehemaliger Leipzig-Trainer liefert sich direkten Fight mit Ex-Verein

Eine überraschende Nachricht gibt der Partie gegen den HC Erlangen am Samstag (19 Uhr) nun eine ganz besondere Würze.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Zwar konnte der SC DHfK Leipzig am Mittwoch gegen den HSV den ersten Saison-Sieg erringen, im Kampf um den Klassenerhalt wartet mit dem Spiel gegen den HC Erlangen am Samstag (19 Uhr) jedoch sogleich die nächste Bewährungsprobe. Eine überraschende Nachricht gibt dem Rückspiel gegen Wetzlar im kommenden Jahr derweil eine besondere Würze und bedeutet zugleich eine willkommene Entlastung für die Finanzen des Teams aus der Messestadt.

Rúnar Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar. (Archiv)
Rúnar Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar. (Archiv)  © Picture Point / Gabor Krieg

"Der SC DHfK Leipzig und Rúnar Sigtryggsson haben den bis Saisonende bestehenden Vertrag heute einvernehmlich aufgelöst", teilte der Verein am Freitag mit. "Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar."

Damit trifft er also bereits am 20. Februar vor heimischer Kulisse auf seine Ex-Mannschaft! Der Isländer war von November 2022 bis Mai 2025 Cheftrainer der Leipziger Bundesliga-Mannschaft und wurde im Juni vom Verein freigestellt.

Unterdessen zeigte sich Leipzigs Coach Frank Carstens am Freitag vom kommenden Gegner am letzten Spieltag der Hinrunde durchaus beeindruckt: "Erlangen hat einen sehr guten Start in die Saison hingelegt – mit dem Sieg gegen den SCM als Höhepunkt. Sie hatten zuletzt Verletzungsprobleme bei Leistungsträgern und sind daher ergebnismäßig etwas zurückgefallen. Die Mannschaft besticht durch ihr Tempospiel und ihre hohe Wurfsicherheit."

Die Arena steht kopf: Leipzig holt den ersten Liga-Sieg der Saison!
SC DHFK Leipzig Die Arena steht kopf: Leipzig holt den ersten Liga-Sieg der Saison!

Für sein Team gelte es daher besonders, im Angriff zuverlässig zum Abschluss zu kommen und die Passqualität weiter zu verbessern, so Carstens.

Leipzigs aktueller Trainer, Frank Carstens, hat in den vergangenen Tagen mit der Mannschaft weiter an den Abläufen im Angriff gearbeitet. Er muss auch im nächsten Spiel den Ausfall von Ahmed Khairi kompensieren und die Integration von Neuzugang Dean Bombač voranzutreiben. (Archiv)
Leipzigs aktueller Trainer, Frank Carstens, hat in den vergangenen Tagen mit der Mannschaft weiter an den Abläufen im Angriff gearbeitet. Er muss auch im nächsten Spiel den Ausfall von Ahmed Khairi kompensieren und die Integration von Neuzugang Dean Bombač voranzutreiben. (Archiv)  © Picture Point/ Sven Sonntag

Brisante Rivalität zwischen Leipzig und Erlangen

In der jüngeren Vergangenheit hat die Rivalität zwischen dem HC Erlangen und dem SC DHfK Leipzig noch einmal ordentlich Futter bekommen. (Archiv)
In der jüngeren Vergangenheit hat die Rivalität zwischen dem HC Erlangen und dem SC DHfK Leipzig noch einmal ordentlich Futter bekommen. (Archiv)  © Picture Point / Gabor Krieg

Aber nicht nur die Angriffsleistung wird am Samstag ein entscheidender Faktor sein.

Das weiß auch Rechtsaußen Lucas Krzikalla: "Wir müssen die Abwehrleistung, die uns gegen Hamburg stark gemacht hat, auch in Erlangen wieder auf die Platte bringen. Es wird wichtig sein, erneut mit viel Energie und Leidenschaft zu spielen."

Begegnungen zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem HC Erlangen sind seit Jahren von hoher Intensität geprägt.

Leipzigs Trainer über Bombač-Debüt bei erstem Liga-Sieg: "Das ist sensationell"
SC DHFK Leipzig Leipzigs Trainer über Bombač-Debüt bei erstem Liga-Sieg: "Das ist sensationell"

In der jüngeren Vergangenheit hat die Rivalität beider Clubs sogar nochmal zugenommen: Nachdem der HCE bereits im vergangenen Winter Leipzigs Topspieler Viggó Kristjánsson nach Erlangen gelockt hatte, folgte im Sommer Spielmacher Andri Rúnarsson.

Mit Maciej Gębala und Christoph Steinert stehen zwei weitere ehemalige Leipziger im Kader des kommenden Gegners. Handballfans beider Seiten dürften sich also auf einen spannenden Samstagabend freuen!

Titelfoto: Bildmontage/PICTURE POINT / Gabor Krieg/PICTURE POINT/ Sven Sonntag

Mehr zum Thema SC DHFK Leipzig: