Spicy Situation: Ehemaliger Leipzig-Trainer liefert sich direkten Fight mit Ex-Verein
Leipzig - Zwar konnte der SC DHfK Leipzig am Mittwoch gegen den HSV den ersten Saison-Sieg erringen, im Kampf um den Klassenerhalt wartet mit dem Spiel gegen den HC Erlangen am Samstag (19 Uhr) jedoch sogleich die nächste Bewährungsprobe. Eine überraschende Nachricht gibt dem Rückspiel gegen Wetzlar im kommenden Jahr derweil eine besondere Würze und bedeutet zugleich eine willkommene Entlastung für die Finanzen des Teams aus der Messestadt.
"Der SC DHfK Leipzig und Rúnar Sigtryggsson haben den bis Saisonende bestehenden Vertrag heute einvernehmlich aufgelöst", teilte der Verein am Freitag mit. "Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar."
Damit trifft er also bereits am 20. Februar vor heimischer Kulisse auf seine Ex-Mannschaft! Der Isländer war von November 2022 bis Mai 2025 Cheftrainer der Leipziger Bundesliga-Mannschaft und wurde im Juni vom Verein freigestellt.
Unterdessen zeigte sich Leipzigs Coach Frank Carstens am Freitag vom kommenden Gegner am letzten Spieltag der Hinrunde durchaus beeindruckt: "Erlangen hat einen sehr guten Start in die Saison hingelegt – mit dem Sieg gegen den SCM als Höhepunkt. Sie hatten zuletzt Verletzungsprobleme bei Leistungsträgern und sind daher ergebnismäßig etwas zurückgefallen. Die Mannschaft besticht durch ihr Tempospiel und ihre hohe Wurfsicherheit."
Für sein Team gelte es daher besonders, im Angriff zuverlässig zum Abschluss zu kommen und die Passqualität weiter zu verbessern, so Carstens.
Brisante Rivalität zwischen Leipzig und Erlangen
Aber nicht nur die Angriffsleistung wird am Samstag ein entscheidender Faktor sein.
Das weiß auch Rechtsaußen Lucas Krzikalla: "Wir müssen die Abwehrleistung, die uns gegen Hamburg stark gemacht hat, auch in Erlangen wieder auf die Platte bringen. Es wird wichtig sein, erneut mit viel Energie und Leidenschaft zu spielen."
Begegnungen zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem HC Erlangen sind seit Jahren von hoher Intensität geprägt.
In der jüngeren Vergangenheit hat die Rivalität beider Clubs sogar nochmal zugenommen: Nachdem der HCE bereits im vergangenen Winter Leipzigs Topspieler Viggó Kristjánsson nach Erlangen gelockt hatte, folgte im Sommer Spielmacher Andri Rúnarsson.
Mit Maciej Gębala und Christoph Steinert stehen zwei weitere ehemalige Leipziger im Kader des kommenden Gegners. Handballfans beider Seiten dürften sich also auf einen spannenden Samstagabend freuen!
