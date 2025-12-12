Spicy Situation: Ehemaliger Leipzig-Trainer liefert sich direkten Fight mit Ex-Verein

Leipzig - Zwar konnte der SC DHfK Leipzig am Mittwoch gegen den HSV den ersten Saison-Sieg erringen , im Kampf um den Klassenerhalt wartet mit dem Spiel gegen den HC Erlangen am Samstag (19 Uhr) jedoch sogleich die nächste Bewährungsprobe. Eine überraschende Nachricht gibt dem Rückspiel gegen Wetzlar im kommenden Jahr derweil eine besondere Würze und bedeutet zugleich eine willkommene Entlastung für die Finanzen des Teams aus der Messestadt .

Rúnar Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar. (Archiv) © Picture Point / Gabor Krieg

"Der SC DHfK Leipzig und Rúnar Sigtryggsson haben den bis Saisonende bestehenden Vertrag heute einvernehmlich aufgelöst", teilte der Verein am Freitag mit. "Sigtryggsson übernimmt ab sofort das Traineramt bei der HSG Wetzlar."

Damit trifft er also bereits am 20. Februar vor heimischer Kulisse auf seine Ex-Mannschaft! Der Isländer war von November 2022 bis Mai 2025 Cheftrainer der Leipziger Bundesliga-Mannschaft und wurde im Juni vom Verein freigestellt.

Unterdessen zeigte sich Leipzigs Coach Frank Carstens am Freitag vom kommenden Gegner am letzten Spieltag der Hinrunde durchaus beeindruckt: "Erlangen hat einen sehr guten Start in die Saison hingelegt – mit dem Sieg gegen den SCM als Höhepunkt. Sie hatten zuletzt Verletzungsprobleme bei Leistungsträgern und sind daher ergebnismäßig etwas zurückgefallen. Die Mannschaft besticht durch ihr Tempospiel und ihre hohe Wurfsicherheit."

Für sein Team gelte es daher besonders, im Angriff zuverlässig zum Abschluss zu kommen und die Passqualität weiter zu verbessern, so Carstens.