13.06.2026 14:20 Gelungener Saisonabschluss: SC Magdeburg gewinnt Spiel um Platz drei

Es ist ein erfolgreicher Abschluss einer grandiosen Saison. Der SC Magdeburg gewinnt im Spiel um Platz drei und darf sich gegen Aalborg feiern lassen.

Von Thorben Latzel

Köln - Der SC Magdeburg zeigt im Spiel um Platz drei eine überzeugende Leistung und sichert sich mit dem 32:26-Sieg (17:11) gegen Aalborg die Bronzemedaille in der Champions League. Die Mannschaft von Bennet Wiegert war von Beginn voll im Spiel und stellte die Dänen vor teils unlösbare Aufgaben.

Das Offensivspiel rund um Magnus Saugstrup (29) war an diesem Tag nicht zu stoppen. © Marius Becker/dpa Auch wenn die Enttäuschung nach dem verlorenen Halbfinale sicherlich noch anhielt, war im Spiel gegen Aalborg davon nichts zu erkennen. Der SCM spielte sich nach ersten Einfindungsminuten in einen Rausch und war offensiv nicht zu halten. Besonders Gisli Kristjansson bereitete den Dänen Unmengen an Problemen. Für die defensive Stabilität sorgte an diesem Tag Schlussmann Matej Mandic. Der 24-Jährige erwischte einen überragenden Tag und hatte mit 13 Paraden und einer Paradenquote von 33 Prozent maßgeblichen Anteil an diesem Sieg, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr schien. Aalborg hatte zu Beginn der zweiten Hälfte noch einmal eine gute Phase, die durch das Tempospiel der Elbestädter allerdings schnell im Keim erstickt wurde. Die Grün-Roten behielten die Kontrolle über das Spielgeschehen und feiern so einen erfolgreichen Abschluss dieser Saison. SC DHFK Leipzig Zukunft geklärt: Piroch bleibt der Bundesliga erhalten Auch wenn sich an diesem Wochenende ursprünglich natürlich mehr erhofft wurde, dürfen die Magdeburger mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein und blicken auf eine weitere Saison mit mindestens einem Titel zurück.

Wir berichteten im Live-Ticker. Den gibt es hier zum Lesen:

16.31 Uhr: SC Magdeburg gewinnt Spiel um Platz drei

Es ist ein gelungener Abschluss der Saison, auch wenn es am Ende "nur" für Bronze gereicht hat.

16:29 Uhr: Lukas Mertens klaut mit einer cleveren Bewegung den Ball und hat mit seinem Treffer den letzten Moment dieses Spiels. Der SC Magdeburg gewinnt völlig verdient mit 32:26

16:28 Uhr: Nochmal ein emotionaler Moment: Christian O'Sullivan darf zwei Minuten vor Ende noch einmal ran. Der Kapitän wird den SCM nach zehn Jahren verlassen.

16:25 Uhr: Beide Mannschaften wissen mittlerweile um den Ausgang dieses Spiels. Es ist für den SCM ein erfolgreiches letztes Saisonspiel.

16:22 Uhr: 29:23 steht es aus Sicht der Magdeburger, fünf Minuten sind noch zu spielen.

16:19 Uhr: Der SC Magdeburg verwaltet die Partie souverän und kontrolliert das Spielgeschehen. Aalborg wirkt nicht so, als wäre der Glaube, dieses Spiel zu drehen, wirklich da.

16:18 Uhr: Zehn Minuten noch in dieser Partie.

16:16 Uhr: Auch wenn Aalborg hier gut in die Hälfte gestartet war, ist mittlerweile klar, dass der SCM dieses Spiel gewinnen wird. Die Elbestädter führen mittlerweile mit 26:19 und machen munter weiter.

16:15 Uhr: Die Partie war kurz unterbrochen, weil Kristjansson sehr schmerzhaft auf den Rücken gefallen ist, doch der Spielmacher rappelt sich auf und macht weiter.

16:11 Uhr: Aktuell ist beiden Teams anzumerken, dass sie hier schon einige Minuten Handball in den Beinen haben. Fünf Minuten lang gab es keine Treffer.

16:08 Uhr: Geht hier noch etwas für Aalborg? 16 Minuten vor Schluss deutet nichts darauf hin, dass der SC Magdeburg sich dieses Spiel noch nehmen lassen wird.

16:06 Uhr: Der SCM lässt die Dänen allerdings nie wirklich rankommen. Die Temp-Gegenstöße sitzen und sorgen weiterhin für eine komfortable Führung (23:17).

16:02 Uhr: Das Spiel hat mit Blick auf die erste Hälfte etwas an Tempo verloren. Aalborg hat jetzt klarere Aktionen im Offensivspiel und wirkt etwas wacher als der SCM. Mittlerweile steht es 17:21.

16 Uhr: Der SCM lässt Aalborg jetzt etwas mehr gewähren, sodass die Dänen auf 15:20 verkürzen können.

15:58 Uhr: Bei den Dänen ist es weiterhin Juri Knorr, der im Angriff am meisten Betrieb macht. Mit einer schönen Aktion sorgt er für den 13. Aalborger Treffer.

15:57 Uhr: Ein seltener Anblick: Omar Ingi Magnusson verwirft einen Siebenmeter. Im gestrigen Halbfinale gegen die Füchse hatte er eine überragende Quote von 100 Prozent.

15:55 Uhr: Auf der anderen Seite bleibt Magdeburg voll im Fokus und trifft zum 18:11.

15.53 Uhr: Zweite Halbzeit läuft

Jetzt läuft der Ball wieder. Und nach nur 30 Sekunden ist es wieder Mandic, der direkt den ersten Wurf von Juri Knorr parieren kann.

Halbzeitfazit: Bennet Wiegert kann mit der Leistung seiner Mannschaft in diesen ersten 30 Minuten mehr als nur zufrieden sein. Die Elbestädter strahlen im Offensivspiel eine bemerkenswerte Spielfreude aus und hinten können sie mit Matej Mandic auf einen herausragenden Rückhalt vertrauen. Aalborg kam zwar in den ersten Minuten gut ins Spiel, fand dann aber keine Antworten für das schnelle Spiel des SCM. Insbesondere Gisli Kristjansson stellte die Dänen immer wieder vor schwierige Aufgaben, mit denen sie bislang überhaupt nicht umgehen können. Die Führung von 17:11 ist auch in der Höhe verdient.

15.38 Uhr: Halbzeit im Spiel um Platz drei

Mit dieser doch sehr deutlichen Führung geht es dann in die Kabinen.

15:38 Uhr: Magdeburg spielt sich in einen Rausch. Aalborg fehlt hinten die Kompaktheit, sodass Kristjánsson zum 17:11 trifft.

15.36 Uhr: SCM-Keeper Mandic mit herausragender Leistung

Unfassbar stark, wie Matej Mandic dieses Spiel um Platz drei mit gestaltet. Mit neun Paraden und einer Paradenquote von über 47 Prozent hat er hier einen riesigen Anteil an der deutlichen Führung.

15:34 Uhr: Auch Bennet Wiegert nimmt sich eine Auszeit. Die Grün-Roten führen aktuell mit 15:10 und sind auf dem besten Weg dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. In Sicherheit wiegt sich fünf Minuten vor der Halbzeit hier logischerweise noch niemand.

15:31 Uhr: Die Elbestädter können mit der Leistung bislang sehr zufrieden sein. In der Defensive arbeitet jeder für das Team, Matej Mandic hat einen exzellenten Tag erwischt und offensiv haben die Magebdurger viele belebende Elemente.

15:28 Uhr: Fünf Minuten lang hatte Aalborg hier keinen Treffer mehr bejubeln dürfen, in Minute 23 sorgt dann ein Siebenmeter zumindest für das neunte Tor.

15:26 Uhr: Aalborg muss aufpassen, dass sie das Spiel in dieser Phase nicht aus der Hand geben. Der SCM hat sich mit dem 13:8 mittlerweile eine deutliche Führung erarbeiten können und wirken besonders offensiv extrem frisch.

15:23 Uhr: Wichtig für Magdeburg: Keeper Matej Mandic ist voll im Spiel. In den ersten 20 Minuten kommt der 24-Jährige bereits auf fünf Paraden.

15:22 Uhr: Der SCM ist hier immer besser im Spiel und kann die Führung aktuell verwalten. Aalborg fällt im Moment besonders in der Offensive zu wenig ein.

15:18 Uhr: Jetzt dreht der SCM richtig auf! Wieder verwerfen die Nordlichter, auf der anderen Seite kann Tim Hornke mit seinem ersten Treffer an diesem Nachmittag für das 10:6 sorgen. Aalborg ist in den letzten Minuten etwas unkonzentrierter geworden und nimmt eine Auszeit.

15.17 Uhr: Drei-Tore-Führung für den SC Magdeburg

Der SCM geht das erste Mal mit drei Toren in Führung. Dafür sorgen erst ein Stürmerfoul aufseiten von Aalborg und dann eine starke Parade von Mandic, während der SCM das eigene Offensivspiel souverän ausspielt.

15:13 Uhr: Die ersten zehn Minuten sind gespielt und von der Enttäuschung des gestrigen Tages ist bis hierhin nichts zu spüren. Es ist hier viel Tempo drin, der Ball läuft gut und man merkt beiden Mannschaften die Spielfreude an.

15:10 Uhr: Bei Aalborg geht im Angriff aktuell viel über Juri Knorr. In der achten Minute sorgt der Deutsche für das 4:4.

15:08 Uhr: Beide Mannschaften wirken wach und konzentriert. Die Anfangsphase gestaltet sich dynamisch, beide Teams sind in den Offensivbemühungen bislang erfolgreich.

15:05 Uhr: Erste Zwei-Minuten-Strafe für Aalborg nach Foul an Kristjánsson, der trotz schmerzhaftem Sturz auf die Schulter natürlich weitermacht und direkt zur 2:1-Führung einwirft.

15:02 Uhr: Gísli Kristjánsson eröffnet die Partie für den SCM, doch auch die Dänen bekommen ihren Angriff zum 1:1 durch. Im Tor der Elbestädter steht zu Beginn dieser Partie Matej Mandic.

14. Juni, 15.01 Uhr: Spiel um Platz drei in der Champions League beginnt

Das Spiel geht los! Die Enttäuschung des gestrigen Tages muss jetzt vergessen sein, für beide Mannschaften geht es um Bronze.

14. Juni, 14.54 Uhr: Der SCM und Aalborg laufen ein

Unter tosendem Beifall kommen die beiden Mannschaften auf die Platte.

14. Juni, 14.47 Uhr: Anspannung steigt in Köln

Auch vor diesem Duell sorgen musikalische Einlagen für die richtige Stimmung. Die Anspannung in der Kölner Lanxess Arena steigt.

14. Juni, 14.39 Uhr: Mit Aalborg wartet eine Spitzenmannschaft auf den SCM

Auch für Aalborg geht es natürlich darum, in diesem Spiel Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Nordlichter zwangen den FC Barcelona am gestrigen Tag sogar bis in die Verlängerung, dort konnten sie das Tempo der Spanier allerdings nicht mitgehen und mussten sich am Ende mit 32:37 geschlagen geben. "Das ist so das Spiel zweier enttäuschten Mannschaften", beschreibt Tim Hornke die Gefühlslage vor dem Duell.

14. Juni, 14.33 Uhr: "Es soll zumindest Bronze werden": Letzter Auftritt einiger SCM-Akteure

Für viele der Magdeburger Profis ist es der letzte Auftritt in grün-roten Farben. Dazu gehört auch Sergey Hernández, der sich einen anderen Abschied vorgestellt hatte: "Es fühlt sich gerade ziemlich schlecht an, das Finale verpasst zu haben. Als Torhüter kannst du der Held sein – und manchmal musst du damit klarkommen, dass du es nicht bist. Aber jeder einzelne von uns wird von diesem Spiel etwas mitnehmen. Ich wollte mich aus Magdeburg mit einem Titel verabschieden, jetzt soll es wenigstens Bronze werden", blickte der Keeper auf das kommende Spiel.