Spektakulärer Ost-Klassiker: Leipzig und Eisenach liefern sich hart umkämpftes Duell

Leipzig - Im Ost-Klassiker haben sich der SC DHfK Leipzig und der ThSV Eisenach am Sonntag mit 29:29 (15:13) unentschieden getrennt. In einer ohrenbetäubend lauten Quarterback Immobilien Arena erlebten 5912 Zuschauer, darunter knapp 500 mit gereiste ThSV-Fans, einen spektakulären Krimi, bei dem bis zur letzten Sekunde für beide Teams alles möglich war. Doch für die Grün-Weißen, die über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, ist der zwar wichtige Punkt im Abstiegskampf wohl trotzdem nur ein Trostgewinn.

Felix Aellen (22, ThSV Eisenach) läuft sich in der Zange zwischen Blaer Hinriksson (44, SC DHfK Leipzig) und Marko Mamic (14, SC DHfK Leipzig) fest. © IMAGO / Beautiful Sports

Kurz vor dem Anpfiff konnten die Leipziger noch einen Riesenerfolg verkünden: Nationalspieler Franz Semper hat seinen Vertrag Ligaunabhängig verlängert - und das bis 2030! Was für ein starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Frank Carstens vertraute zu Beginn auf Tomas Mrkva zwischen den Pfosten. Bis zur 10. Minuten standen in einer von Anfang an hart umkämpften Partie dabei jedoch primär die Defensivakteure beider Seiten im Fokus.

Die Grün-Weißen taten sich in der Offensive hingegen zunächst schwer. Glücklicherweise klappten dafür jedoch die Würfe aus dem Rückraum, vor allem Semper hämmerte den Ball immer wieder ins Netz, wenn alle andern Möglichkeiten ausgeschöpft waren.

In der 19. Minute ging Leipzig dann erstmals mit vier Treffern in Führung (13:9). Das Spiel wurde insgesamt zunehmend hitziger, immer häufiger führten intensiv geführte Zweikämpfe zur Rudelbildung. Doch die Führung gab der SC DHfK nicht mehr her, beim Stand von 15:13 ging es in die Kabine.