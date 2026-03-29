Spektakulärer Ost-Klassiker: Leipzig und Eisenach liefern sich hart umkämpftes Duell
Leipzig - Im Ost-Klassiker haben sich der SC DHfK Leipzig und der ThSV Eisenach am Sonntag mit 29:29 (15:13) unentschieden getrennt. In einer ohrenbetäubend lauten Quarterback Immobilien Arena erlebten 5912 Zuschauer, darunter knapp 500 mit gereiste ThSV-Fans, einen spektakulären Krimi, bei dem bis zur letzten Sekunde für beide Teams alles möglich war. Doch für die Grün-Weißen, die über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, ist der zwar wichtige Punkt im Abstiegskampf wohl trotzdem nur ein Trostgewinn.
Kurz vor dem Anpfiff konnten die Leipziger noch einen Riesenerfolg verkünden: Nationalspieler Franz Semper hat seinen Vertrag Ligaunabhängig verlängert - und das bis 2030! Was für ein starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt.
Trainer Frank Carstens vertraute zu Beginn auf Tomas Mrkva zwischen den Pfosten. Bis zur 10. Minuten standen in einer von Anfang an hart umkämpften Partie dabei jedoch primär die Defensivakteure beider Seiten im Fokus.
Die Grün-Weißen taten sich in der Offensive hingegen zunächst schwer. Glücklicherweise klappten dafür jedoch die Würfe aus dem Rückraum, vor allem Semper hämmerte den Ball immer wieder ins Netz, wenn alle andern Möglichkeiten ausgeschöpft waren.
In der 19. Minute ging Leipzig dann erstmals mit vier Treffern in Führung (13:9). Das Spiel wurde insgesamt zunehmend hitziger, immer häufiger führten intensiv geführte Zweikämpfe zur Rudelbildung. Doch die Führung gab der SC DHfK nicht mehr her, beim Stand von 15:13 ging es in die Kabine.
Leipzigs Torwartwechsel bringt Eisenach zur Verzweiflung
Zum Wiederanpfiff der zweiten Hälfte brachte Leipzigs Coach Ebner im Tor, der auch gleich mit fünf starken Paraden die Arena zum Beben brachte.
Auch wenn vorne in dieser Phase nicht alles klappte, hielt der italienische Nationaltorwart sein Team im Spiel. In der 50. Minute glich Eisenach dann jedoch aus (23:23). Zwei Minuten später musste Leipzigs Piroch dann auch noch mit Rot vom Platz - doch Ebner parierte den fälligen 7-Meter und schenkte den anwesenden DHfK-Fans damit wieder Hoffnung!
Kaum jemanden hielt es im Anschluss auf den Plätzen, jede erfolgreiche Aktion der Leipziger wurden mit Jubelstürmen belohnt und die Männer des SC DHfK warfen alles in die Waagschale, um diese beiden wichtigen Punkte nicht hergeben zu müssen.
Am Ende reichte es jedoch nicht: Beide Teams teilen sich die Punkte beim Endstand von 29:29.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports