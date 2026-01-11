Leipzigs Franz Semper vor EM-Generalprobe: "Können jedes Team schlagen"

Hannover - Im letzten Testspiel vor dem Start der Europameisterschaft am 15. Januar trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Abend in Hannover auf Kroatien (18.05 Uhr live in der ARD) . Mit dabei sein wird auch Leipzigs Franz Semper (28). Der Rückraumspieler des SC DHfK sprach am Sonntag über die Stimmung im Team und die kommenden Herausforderungen.

Spielt für Deutschland bei der am 15. Januar beginnenden Europameisterschaft: Leipzigs Franz Semper. (Archiv) © Marco Wolf/dpa

Im ersten Test am Donnerstagabend in Zagreb hatte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) mit 32:29 gegen die Kroaten behaupten können.

"Das war ein extrem anspruchsvoller Test für die Mannschaft, den wir letztendlich bravourös gemeistert haben", sagte Semper am Sonntag im DHB-Interview. "Dementsprechend herrscht aktuell eine positive Stimmung innerhalb der Mannschaft, was die Vorfreude auf das Heimspiel nochmals steigen lässt."

Auch über die Zielsetzung für die EM habe man intern natürlich bereits gesprochen: "Trotz der starken Gegner in der Vor- und auch in einer möglichen Hauptrunde wollen wir das Halbfinale erreichen. Wichtig wird sein, dass wir besser als im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft ins Turnier starten. Wenn wir dann in unseren Flow kommen, können wir jedes Team schlagen."

Bereits in der Vorrunde warten mit Österreich, Serbien und Spanien extrem starke Gegner auf das DHB-Team. Für Semper ist dies jedoch kein Grund zur Sorge: "Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man in jedem Spiel ans Maximum gehen muss. Das sind schließlich auch die Teams, mit denen wir uns messen wollen."