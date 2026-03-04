Starkes Zeichen in schweren Zeiten: Linksaußen-Duo verlängert bei Leipzig

Leipzig - Mitten im Abstiegskampf sendet der SC DHfK Leipzig ein starkes Zeichen: Kapitän Lukas Binder (33) und Tom Koschek (19) werden auch in der kommenden Saison für die Grün-Weißen auflaufen - egal, in welcher Liga!

Mit aktuell 997 Treffern fehlen DHfK-Kapitän Lukas Binder (33) noch drei Tore zum 1000. Treffer in der 1. Handball-Bundesliga. (Archivfoto) © Picture Point /Sven Sonntag

Lukas Binder schreibt damit das nächste Kapitel in seiner außergewöhnlichen Vereinsgeschichte: Der 33-Jährige steht seit 16 Jahren für die Grün-Weißen auf der Platte und ist längst zur Identifikationsfigur des SC DHfK geworden.

Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (46) hob die Bedeutung des Kapitäns hervor: "Lukas hat mit seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen unserem Team zu Punkten verholfen. Er ist ein sehr zuverlässiger Schütze und ein Spieler, der in jedem Training und in jedem Spiel alles gibt."

Binder, dienstältester DHfK-Akteur, durchlief mit den Sachsen alle Stationen, von der vierten bis in die stärkste Liga der Welt selbst.

"Jeder weiß, dass der SC DHfK und ich einfach zusammengehören! Ich möchte natürlich noch viel mit dem Club erreichen und meine Erfahrung an junge Spieler wie Tom weitergeben. Jetzt gilt es, den vollen Fokus auf die nächsten Spiele zu legen. Wir sind heiß auf Wiedergutmachung!", so der Leipziger Kapitän.