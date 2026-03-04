Starkes Zeichen in schweren Zeiten: Linksaußen-Duo verlängert bei Leipzig
Leipzig - Mitten im Abstiegskampf sendet der SC DHfK Leipzig ein starkes Zeichen: Kapitän Lukas Binder (33) und Tom Koschek (19) werden auch in der kommenden Saison für die Grün-Weißen auflaufen - egal, in welcher Liga!
Lukas Binder schreibt damit das nächste Kapitel in seiner außergewöhnlichen Vereinsgeschichte: Der 33-Jährige steht seit 16 Jahren für die Grün-Weißen auf der Platte und ist längst zur Identifikationsfigur des SC DHfK geworden.
Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (46) hob die Bedeutung des Kapitäns hervor: "Lukas hat mit seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen unserem Team zu Punkten verholfen. Er ist ein sehr zuverlässiger Schütze und ein Spieler, der in jedem Training und in jedem Spiel alles gibt."
Binder, dienstältester DHfK-Akteur, durchlief mit den Sachsen alle Stationen, von der vierten bis in die stärkste Liga der Welt selbst.
"Jeder weiß, dass der SC DHfK und ich einfach zusammengehören! Ich möchte natürlich noch viel mit dem Club erreichen und meine Erfahrung an junge Spieler wie Tom weitergeben. Jetzt gilt es, den vollen Fokus auf die nächsten Spiele zu legen. Wir sind heiß auf Wiedergutmachung!", so der Leipziger Kapitän.
Tom Koschek kam im Sommer vom VfL Gummersbach
Neben der Erfahrung von Binder setzt der SC DHfK Leipzig auf einen jungen Perspektivspieler. Tom Koschek, der im vergangenen Sommer vom VfL Gummersbach via Leihe nach Leipzig wechselte, wird ebenfalls eine weitere Saison das DHfK-Trikot tragen.
"Tom hat in den Spielen, in denen er gespielt hat, immer überzeugt", sagt Frank Carstens. "Er verfügt über großes Potenzial und seine große Stärke ist die Torgefährlichkeit. Tom wird noch eine große Zukunft vor sich haben, und es ist toll, dass er sich für einen Verbleib in Leipzig entschieden hat."
Tom Koschek selbst freut sich über den neuen Kontrakt: "Ich fühle mich hier sehr wohl, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich das Vertrauen des Vereins bekommen habe und weiterhin Teil der Mannschaft sein darf. Ich freue mich auf die restlichen Spiele und die Aufgaben, die vor uns stehen, sowie auf die nächste Saison, und glaube, dass wir noch viel Positives vor uns haben."
Nach der doch deutlichen Niederlage am Sonntag gegen den Bergischen HC steckt der SC DHfK Leipzig tief im Abstiegskampf. Am kommenden Samstag geht es um 19 Uhr auswärts gegen die SG Flensburg-Handewitt.
Titelfoto: Bildmontage/PICTURE POINT /Sven Sonntag/PR/Klaus Trotter