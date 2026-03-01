Heimspiel-Auftakt missglückt: Leipzig verliert Kellerduell gegen BHC

Leipzig - Am Sonntag hat der SC DHfK Leipzig im ersten Auftritt vor heimischer Kulisse in der Rückrunde der Handball-Bundesliga mit 28:35 (14:16) gegen den Bergischen HC verloren. Damit gelang es dem Team von Frank Carstens nicht, an die überzeugende Auftritte der letzten Wochen anzuknüpfen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 28:28-Unentschieden getrennt.

Am Sonntag empfing der SC DHfK Leipzig den Bergischen HC zum ersten Heimspiel der Rückrunde der Handball-Bundesliga. 5280 Zuschauer sorgten dabei für eine ohrenbetäubende Atmosphäre in der Quarterback Immobilien Arena. © Picture Point/ Sven Sonntag

Leipzig fand stark in das direkte Kellerduell durch einen ersten sehenswerten Treffer per filigranem Dreher aus dem Handgelenk von Franz Semper. Von der ersten Minute an wurde die Partie von beiden Teams unter vollem Körpereinsatz geführt, schließlich stand für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

BHC-Torwart Christopher Rudeck bewies seine zuletzt starke Form und entschärfte sogleich mehrere aussichtsreiche Chancen der Leipziger.

Nach 15 Minuten hatten die Löwen beim Stand von 6:7 minimal die Nase vorn, Grund dafür war zu diesem Zeitpunkt vor allem die bessere Chancenauswertung sowie eine solidere Abwehrarbeit. Augenblicke darauf gelang dem SC DHfK Leipzig jedoch der Ausgleich durch Dean Bombac, das Trainerduo des Bergischen HC zog das Timeout und auch Frank Carstens reagierte und brachte Mrkva für Ebner.

Bitter für die Grün-Weißen: In der 23. Minute wurde Kreisläufer Tim Hertzfeld nach einem Defensiv-Foul vom Platz gestellt. Mit einer 16-14-Führung für den BHC ging es schließlich in die Kabine, für die Leipziger war hier definitiv mehr drin.

