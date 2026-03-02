Drastische Worte nach Niederlage gegen BHC: "Wir haben heute eine in die Fresse bekommen"

Leipzigs Trainer Frank Carstens (54) fand klare Worte für die Performance seiner Mannschaft, doch versprach: "Wir werden wieder aufstehen." (Archivfoto) © PR/DHfK/Klaus Trotter

"Wir haben heute eine in die Fresse bekommen", bilanzierte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) nach dem Abpfiff.

"Das tut richtig weh, aber für einen professionellen Leistungssportler gehört es dazu, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und wir werden wieder aufstehen."

Die Gründe für die am Ende doch deutliche Niederlage im Kellerduell lagen für Carstens auf der Hand: So bewies unter anderem BHC-Keeper Christopher Rudeck mit 17 Paraden seine starke Form, während Domenico Ebner und Tomas Mrkva gemeinsam nur sechs Bälle entschärfen konnten.

"Wir haben versucht, über die Defensive Druck aufzubauen, doch der BHC war gut auf unsere 5:1-Deckung vorbereitet", so Carstens weiter.