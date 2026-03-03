Besser als Gidsel: Leipzigs Bombac als "Spieler des Monats" nominiert

Leipzig - Erst im Dezember hatte der SC DHfK Leipzig eher überraschend Rückraumspieler Dean Bombac (36) verpflichtet . Der slowenische Routinier überzeugte dabei von Beginn an und ist seitdem ein wichtiger Garant im Kampf um den Klassenerhalt. Nun zählt Bombac zu den Nominierten bei der Wahl zum "Spieler des Monats" im Februar der Handball-Bundesliga.

DHfK-Spieler Dean Bombac (36) ist im Februar als "Spieler des Monats" nominiert worden. (Archivfoto) © Picture Point/ Sven Sonntag

Infrage kommen bei der Wahl sieben Akteure, die im zurückliegenden Monat den höchsten Handball Performance Index (HPI) auf ihrer jeweiligen Position erreicht haben.

Dabei handelt es sich um eine datenbasierte Analyse, die anhand unterschiedlicher Statistiken die Leistung jedes Spielers transparent ermittelt.

Besonders Bombacs phänomenaler Auftritt beim HSV schlägt hierbei im Februar zu Buche: Beim 35:33-Auswärtserfolg in Hamburg war der Routinier mit elf Treffern und vier Assists fast an der Hälfte aller Leipziger Tore beteiligt!

Nur eine Woche später begeisterte er mit zehn Torbeteiligungen auch beim Punktgewinn gegen Wetzlar. In den zwei Spielen, die der SC DHfK im Februar zu absolvieren hatte, sammelte Bombac neun Assists, 16 Treffer und ließ mit einer Wurfquote von über 94 Prozent kaum eine Chance liegen.

Zusammen mit dem Gummersbacher Duo, Dominik Kuzmanovic und Miro Schluroff, erreichte der Spielmacher mit dem durchschnittlichen HPI 88 den höchsten Wert aller Spieler im Februar und übertraf damit sogar den Welthandballer des Jahres 2025, Mathias Gidsel (HPI 87)!