Besser als Gidsel: Leipzigs Bombac als "Spieler des Monats" nominiert
Leipzig - Erst im Dezember hatte der SC DHfK Leipzig eher überraschend Rückraumspieler Dean Bombac (36) verpflichtet. Der slowenische Routinier überzeugte dabei von Beginn an und ist seitdem ein wichtiger Garant im Kampf um den Klassenerhalt. Nun zählt Bombac zu den Nominierten bei der Wahl zum "Spieler des Monats" im Februar der Handball-Bundesliga.
Infrage kommen bei der Wahl sieben Akteure, die im zurückliegenden Monat den höchsten Handball Performance Index (HPI) auf ihrer jeweiligen Position erreicht haben.
Dabei handelt es sich um eine datenbasierte Analyse, die anhand unterschiedlicher Statistiken die Leistung jedes Spielers transparent ermittelt.
Besonders Bombacs phänomenaler Auftritt beim HSV schlägt hierbei im Februar zu Buche: Beim 35:33-Auswärtserfolg in Hamburg war der Routinier mit elf Treffern und vier Assists fast an der Hälfte aller Leipziger Tore beteiligt!
Nur eine Woche später begeisterte er mit zehn Torbeteiligungen auch beim Punktgewinn gegen Wetzlar. In den zwei Spielen, die der SC DHfK im Februar zu absolvieren hatte, sammelte Bombac neun Assists, 16 Treffer und ließ mit einer Wurfquote von über 94 Prozent kaum eine Chance liegen.
Zusammen mit dem Gummersbacher Duo, Dominik Kuzmanovic und Miro Schluroff, erreichte der Spielmacher mit dem durchschnittlichen HPI 88 den höchsten Wert aller Spieler im Februar und übertraf damit sogar den Welthandballer des Jahres 2025, Mathias Gidsel (HPI 87)!
Zuschauervoting endet am Donnerstag um 8 Uhr
Bei der Wahl zum "Spieler des Monats" können Handball-Fans für ihren persönlichen Favoriten abstimmen und machen damit 50 Prozent des Votings aus.
Die andere Hälfte wird durch die abgegebenen Stimmen der Trainer und Kapitäne aller Erstligaklubs entschieden.
Ebenfalls nominiert für den "Spieler des Monats" sind im Februar Dominik Kuzmanović (VfL Gummersbach), Noah Beyer (Bergischer HC), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Mathias Gidsel (Füchse Berlin), Lukas Zerbe (THW Kiel) und Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf).
Das Voting endet am Donnerstag, 5. März 2026 (8 Uhr). Abstimmen könnt Ihr auf der Seite der Handball-Bundesliga. Einen Überblick über die Leistungsdaten der Nominierten gibt es hier.
Titelfoto: Picture Point/ Sven Sonntag