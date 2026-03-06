"Das fühlt sich beschissen an": SCM-Coach Wiegert lässt Niederlage Revue passieren

Magdeburg - Nach der 29:36-Niederlage des SC Magdeburg gegen den FC Barcelona war Coach Bennet Wiegert (44) in der Mixed Zone sichtlich bedient. Besonders die Schlussphase, durch die der SCM letztendlich auch die Tabellenführung abgeben musste, ärgert den 44-Jährigen.

Bis zur 53. Minute stand es 29:29. Dann unterliefen dem SCM zu viele Fehler. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

"Wer mich kennt, weiß, dass das Verlieren nicht unbedingt meins ist. Und da ist egal, ob das jetzt ein K.-o.-Spiel ist oder nicht, das fühlt sich einfach beschissen an", äußert sich Wiegert im Anschluss an das Spiel in seiner gewohnt authentischen Art, bei der die so berechtigten Emotionen auch mal im Vordergrund stehen.

In den letzten acht Minuten kassierten die Elbestädter sieben Gegentreffer, konnten selbst aber kein einziges Tor mehr werfen. "Dieser 0:7-Lauf tut einfach weh und den kann ich so dann auch nicht akzeptieren", sagt Wiegert. "Ich finde, dass wir bis zu dem besprochenen 29:29 ein gutes Spiel machen."

Gleichzeitig betont er auch die Stärken und die Effektivität der Gegner aus Spanien, die damit zum ersten Mal seit 2005 wieder in Magdeburg gewinnen konnten: "Barcelona hat das heute verdammt gut und stabil gemacht. Gerade, wie sie in der zweiten Halbzeit angegriffen haben, kaum Fehler gemacht haben."

"Trotzdem glaube ich, dass das Ergebnis am Ende viel zu hoch ist, aber das liegt mehr an uns selbst als an Barcelona. Und das tut gerade verdammt weh und das soll auch den Jungs wehtun", äußert sich der 44-Jährige.