"Das fühlt sich beschissen an": SCM-Coach Wiegert lässt Niederlage Revue passieren
Magdeburg - Nach der 29:36-Niederlage des SC Magdeburg gegen den FC Barcelona war Coach Bennet Wiegert (44) in der Mixed Zone sichtlich bedient. Besonders die Schlussphase, durch die der SCM letztendlich auch die Tabellenführung abgeben musste, ärgert den 44-Jährigen.
"Wer mich kennt, weiß, dass das Verlieren nicht unbedingt meins ist. Und da ist egal, ob das jetzt ein K.-o.-Spiel ist oder nicht, das fühlt sich einfach beschissen an", äußert sich Wiegert im Anschluss an das Spiel in seiner gewohnt authentischen Art, bei der die so berechtigten Emotionen auch mal im Vordergrund stehen.
In den letzten acht Minuten kassierten die Elbestädter sieben Gegentreffer, konnten selbst aber kein einziges Tor mehr werfen. "Dieser 0:7-Lauf tut einfach weh und den kann ich so dann auch nicht akzeptieren", sagt Wiegert. "Ich finde, dass wir bis zu dem besprochenen 29:29 ein gutes Spiel machen."
Gleichzeitig betont er auch die Stärken und die Effektivität der Gegner aus Spanien, die damit zum ersten Mal seit 2005 wieder in Magdeburg gewinnen konnten: "Barcelona hat das heute verdammt gut und stabil gemacht. Gerade, wie sie in der zweiten Halbzeit angegriffen haben, kaum Fehler gemacht haben."
"Trotzdem glaube ich, dass das Ergebnis am Ende viel zu hoch ist, aber das liegt mehr an uns selbst als an Barcelona. Und das tut gerade verdammt weh und das soll auch den Jungs wehtun", äußert sich der 44-Jährige.
SCM-Star Kristjansson bedient
Auch Rückraumspieler Gisli Kristjansson (26) blickt nach der Partie noch einmal auf die unrühmliche Schlussphase: "Wir kriegen kaum einen richtigen Zugriff in der Abwehr und machen dann im Angriff noch technische Fehler, die du dir gegen eine Mannschaft wie Barcelona nicht erlauben darfst."
Auch er lobt die Kontinuität, mit der die Spanier ihre Angriffe gefahren sind, und kritisiert die eigene Offensive: "In der zweiten Halbzeit haben sie quasi mit jedem Angriff getroffen und wir kriegen fast nie ein Kontertor hin."
Und dennoch ist die Niederlage für den Isländer zu hoch: "Dass wir heute mit sieben verlieren, das ist nicht das richtige Bild von dem Spiel."
Am Sonntag geht es für die Grün-Roten bereits in der Bundesliga gegen Hannover weiter.
Bennet Wiegert sieht das als Möglichkeit: "Ich finde es gut, dass wir so schnell schon wieder spielen dürfen. So haben wir nicht so lange Zeit, das noch mal bis ins kleinste Detail zu analysieren, sondern können uns schon ab morgen auf Hannover konzentrieren."
Titelfoto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa