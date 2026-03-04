"Das wollen wir krönen": SCM-Coach mit Blick auf Topspiel

Magdeburg - Vor dem Topspiel um die Tabellenführung in der Champions League gegen den FC Barcelona blickt SCM-Coach Bennet Wiegert (44) auf die schwierige Aufgabe. Bei einem Erfolg in der eigenen Arena hätte der SC Magdeburg den Gruppensieg sicher.

Bennet Wiegert (44) freut sich auf das Duell mit dem FC Barcelona. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Nach der intensiven letzten Woche, in der die Elbestädter erst auswärts gegen Plock und dann gegen Melsungen ranmussten und diese Auswärtsfahrt rund vier Tage dauerte, gab Wiegert seinen Jungs erst einmal zwei Tage frei.

"Das war so ein Mini-Reload, um etwas Entspannung reinzubekommen. Zwischendurch nicht nur wieder im eigenen Bett zu schlafen, sondern Zeit zu Hause mit der Familie zu haben, ist wichtig", wurde der Trainer auf der Website zitiert. Umso frischer werden die Grün-Roten wohl gegen Barcelona antreten.

Mit Blick auf das knappe Hinspiel, bei dem der SCM mit 22:21 das erste Mal überhaupt in Barcelona gewinnen konnte, sagt Wiegert: "Das wird ein völlig anderes Spiel. Seitdem ist bei beiden Mannschaften zu viel passiert. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir auch dieses Spiel gewinnen wollen."

Für Wiegert ist die Möglichkeit auf den Gewinn der Gruppe ein Privileg: "Vor unseren Fans gegen Barcelona um den Gruppensieg zu spielen, ist fantastisch. Das haben die Jungs sich erarbeitet und das wollen wir jetzt krönen."