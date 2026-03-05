Champions League: SCM kassiert erste Niederlage im Spitzenspiel
Magdeburg - Im Spitzenspiel zieht der SC Magdeburg gegen den FC Barcelona den Kürzeren und kassiert damit die erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison. Die Grün-Roten machen ein sehr gutes Spiel, schlagen sich dann durch eine unkonzentrierte Schlussphase allerdings selbst.
Die Atmosphäre in der Halle war schon eine halbe Stunde vor Anpfiff der Partie elektrisierend. Auch wenn beide Mannschaften im Vorhinein schon für das Viertelfinale qualifiziert waren, lag eine besondere Spannung in der Luft. Immerhin trafen mit dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona der Erstplatzierte auf den Zweitplatzierten der Gruppe.
Von Beginn an war klar zu sehen, dass die Teams sich absolut auf Augenhöhe befanden. Keine Überraschung, schließlich hatten auch die Spanier in der Champions League bislang erst ein einziges Mal verloren. Die ersten fünf Minuten (1:1) gestalteten sich noch ruhiger, doch dann nahm die Partie Fahrt auf und die Zuschauer durften ein Match von ganz hohem Niveau bestaunen.
Nach knapp 23 Minuten schaffte der FC Barcelona es dann zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen, wodurch SCM-Coach Bennet Wiegert gezwungenermaßen die erste Auszeit nahm. Anweisungen gab er unter anderem an Magnus Saugstrup: "Ich will bitte, dass du unser Spiel spielst". Und das schien zu wirken.
Die Grün-Roten fielen zwischenzeitlich zwar sogar um drei Tore zurück, doch ihre Angriffe spielten sie immer besser aus und auch die Defensive fand gegen das schnelle Spiel von Barca immer bessere Mittel. Kurz vor der Halbzeit brachten sie die ausverkaufte Arena dann mit dem 16:16-Ausgleich, der gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte, zum Kochen.
SC Magdeburg schlägt sich in Halbzeit zwei gegen Barcelona selbst
Der zweite Durchgang begann ähnlich furios, wie die ersten 30 Minuten aufgehört hatten. Barcelona wirkte zu Beginn zwar wacher und ging mit zwei Toren in Führung, aber die Elbestädter ließen sich nichts anmerken und glichen in Minute 43 zum 24:24 aus. Schon zu diesem Zeitpunkt waren mehr Tore gefallen als im Hinspiel zwischen den beiden.
Es blieb ein Spiel auf Augenhöhe, doch in Minute 53 schlug sich der SCM dann allerdings selbst. Bei zwei hintereinander folgenden Angriffen misslang ein Pass im Aufbauspiel komplett und landete in den Armen der Gegner, die dadurch zweimal alleine auf Sergey Hernández zuliefen und den Ball versenkten, sodass es 29:32 aus Sicht der Magdeburger stand.
Der FC Barcelona blieb in ihren Angriffen effektiv, während die Elbestädter mit Unkonzentriertheiten zu kämpfen hatten und die eigene Qualität im Angriffsspiel deutlich nachließ. In den letzten acht Minuten des Spiels konnten die Grün-Roten keinen einzigen Treffer mehr erzielen, sodass es am Ende sogar noch recht deutlich wurde. Ein wunderschöner Spielzug der Spanier, gekrönt durch den Treffer zum 29:36 aus Sicht des SCM, war der Abschluss dieses Topspiels.
Für den SC Magdeburg ist es die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison. Das Ticket zum Viertelfinale haben die Elbestädter dennoch sicher und auch der Gruppensieg ist weiterhin möglich. Am Wochenende geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert in der Bundesliga gegen Hannover weiter.
Titelfoto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa