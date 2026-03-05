Champions League: SCM kassiert erste Niederlage im Spitzenspiel

Magdeburg - Im Spitzenspiel zieht der SC Magdeburg gegen den FC Barcelona den Kürzeren und kassiert damit die erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison. Die Grün-Roten machen ein sehr gutes Spiel, schlagen sich dann durch eine unkonzentrierte Schlussphase allerdings selbst.

In der ausverkauften GETEC-Arena sahen die Zuschauer ein leidenschaftliches und kämpferisches Spiel. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die Atmosphäre in der Halle war schon eine halbe Stunde vor Anpfiff der Partie elektrisierend. Auch wenn beide Mannschaften im Vorhinein schon für das Viertelfinale qualifiziert waren, lag eine besondere Spannung in der Luft. Immerhin trafen mit dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona der Erstplatzierte auf den Zweitplatzierten der Gruppe.

Von Beginn an war klar zu sehen, dass die Teams sich absolut auf Augenhöhe befanden. Keine Überraschung, schließlich hatten auch die Spanier in der Champions League bislang erst ein einziges Mal verloren. Die ersten fünf Minuten (1:1) gestalteten sich noch ruhiger, doch dann nahm die Partie Fahrt auf und die Zuschauer durften ein Match von ganz hohem Niveau bestaunen.

Nach knapp 23 Minuten schaffte der FC Barcelona es dann zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung zu erspielen, wodurch SCM-Coach Bennet Wiegert gezwungenermaßen die erste Auszeit nahm. Anweisungen gab er unter anderem an Magnus Saugstrup: "Ich will bitte, dass du unser Spiel spielst". Und das schien zu wirken.

Die Grün-Roten fielen zwischenzeitlich zwar sogar um drei Tore zurück, doch ihre Angriffe spielten sie immer besser aus und auch die Defensive fand gegen das schnelle Spiel von Barca immer bessere Mittel. Kurz vor der Halbzeit brachten sie die ausverkaufte Arena dann mit dem 16:16-Ausgleich, der gleichzeitig den Halbzeitstand darstellte, zum Kochen.