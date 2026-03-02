Erster gegen Zweiter um den Gruppensieg: SCM im Topspiel gegen Barcelona
Magdeburg - Nach einer intensiven Woche auswärts gegen Plock und Melsungen steht dem SC Magdeburg in den kommenden Tagen abermals eine Englische Woche bevor. Am Donnerstag starten die Elbestädter in der Champions League zu Hause im Topspiel gegen den FC Barcelona.
Beide Mannschaften haben das Viertelfinale bereits sicher, trotzdem dürfen wir uns sicher sein, dass die Teams diesen Kracher alles andere als locker angehen werden. Die Ausgangslage vor dem Duell könnte spannender kaum sein: Nur ein Punkt trennt die Grün-Roten, die aktuell die Gruppe anführen, vom Verfolger aus Spanien.
Im Hinspiel schaffte der SC Magdeburg Historisches. In einem sehr leidenschaftlichen und disziplinierten Spiel waren vor allem die Abwehrreihen beider Teams im Fokus, am Ende konnte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) das erste Mal überhaupt in Barcelona mit einem 22:21 durchsetzen.
Keeper Sergey Hernández (30) überragte mit 15 Paraden.
Offensive Kraft auf beiden Seiten
In diesem vorletzten Spiel der CL-Gruppenphase treffen nicht nur der Erst- und Zweitplatzierte der Gruppe B aufeinander, sondern auch zwei der offensivstärksten Mannschaften des gesamten Wettbewerbs. Barcelona führt diese Kategorie mit 409 Toren an, Magdeburg rangiert mit 402 Toren auf Platz drei. Nur Veszprém KC (407) aus Ungarn hat noch mehr als die Elbestädter.
Das Topspiel am Donnerstagabend (20.45 Uhr) wird also auf beiden Seiten einige Highlights zu bestaunen haben. Sollte der SC Magdeburg die Partie für sich entscheiden, hätte er den Gruppensieg sicher.
