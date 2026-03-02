Erster gegen Zweiter um den Gruppensieg: SCM im Topspiel gegen Barcelona

Magdeburg - Nach einer intensiven Woche auswärts gegen Plock und Melsungen steht dem SC Magdeburg in den kommenden Tagen abermals eine Englische Woche bevor. Am Donnerstag starten die Elbestädter in der Champions League zu Hause im Topspiel gegen den FC Barcelona.

Das Hinspiel in Barcelona konnte der SC Magdeburg mit 22:21 für sich entscheiden. © Marius Becker/dpa

Beide Mannschaften haben das Viertelfinale bereits sicher, trotzdem dürfen wir uns sicher sein, dass die Teams diesen Kracher alles andere als locker angehen werden. Die Ausgangslage vor dem Duell könnte spannender kaum sein: Nur ein Punkt trennt die Grün-Roten, die aktuell die Gruppe anführen, vom Verfolger aus Spanien.

Im Hinspiel schaffte der SC Magdeburg Historisches. In einem sehr leidenschaftlichen und disziplinierten Spiel waren vor allem die Abwehrreihen beider Teams im Fokus, am Ende konnte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) das erste Mal überhaupt in Barcelona mit einem 22:21 durchsetzen.

Keeper Sergey Hernández (30) überragte mit 15 Paraden.