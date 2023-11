Demut beim SCM: "Tabellenspitze ein schöner Beigeschmack"

"Dass wir uns an die Tabellenspitze setzen, ist ein schöner Beigeschmack", kommentierte Wiegert die neue Konstellation in der Handball-Bundesliga. Mehr Beachtung schenkte er dem nicht. Wohl wissend, dass es noch einige Spiele zu gewinnen gilt. Es sei gerade mal "ein Drittel der Spielzeit" gelaufen, wie das Thema vom 41-Jährigen gekonnt beendet wurde.

Es gibt immer Raum für Verbesserung! Bennet Wiegert (41) scheint alles richtigzumachen und führt seine Mannschaft weiterhin behutsam Schritt für Schritt zum Erfolg. © Marius Becker/dpa

Wiegert war zufrieden mit dem Sieg – nicht mehr, nicht weniger. Er lobte insbesondere die erste Hälfte seiner Mannschaft: "Wir haben einen überragenden Angriff in der ersten Hälfte gespielt mit 92 Prozent Trefferquote – das ist schon Wahnsinn. Dazu kamen kaum technische Regelverstöße."

Richtig angetan war er von der tollen Stimmung in der ausverkauften Halle: "Das hat unglaublichen Spaß gemacht."

In diesem Zusammenhang verdeutlichte Wiegert abermals, dass sein Team, trotz Mehrfachbelastung aus nationalen und internationalen Wettbewerben, nicht "müde" wird: "Die haben Lust, Handball zu spielen, die haben Lust, vor so einer Kulisse zu spielen."

Dennoch ist es geradezu unfassbar, welches Programm den SCM allein in dieser Woche erwartet. Am kommenden Donnerstag steht das Rückspiel gegen GOG in Dänemark an, am Sonntag ist die Mannschaft für das Bundesligaspiel in Balingen gefordert – Reisestress vorprogrammiert.