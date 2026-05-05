"Dynamik des Spiels wird eine andere": SCM mit guter Ausgangslage vor CL-Rückspiel

Magdeburg - Für den SC Magdeburg stehen einige spannende Tage an. Nachdem sich die Magdeburger in der vergangenen Woche mit einer sehr starken Leistung gegen Szeged (35:28) eine tolle Ausgangsposition erspielt haben, steht nun das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale an. SCM-Coach Bennet Wiegert (44) geht von einem unterhaltsamen Duell aus.

Auch auf seine gute Leistung wird es im Viertelfinale wieder ankommen: Sergey Hernández (30). © Federico Gambarini/dpa

"Die Dynamik des Spiels wird eine andere sein, auch weil Szeged anders an die Partie herangehen wird. Sie werden wohl von Beginn an mit offenem Visier spielen, um den Rückstand relativ schnell aufzuholen", prophezeit Wiegert den Plan der Ungarn. Das könnte laut ihm durch schnelle Gegenstöße und eine offensivere Abwehr geschehen.

Schließlich sei es immer noch "ein Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel, wo beide Mannschaften immer noch um ein Ticket für Köln kämpfen." Bennet Wiegert "bezweifle, dass sie [Anm. d. Red.: Szeged] dieses Ziel aufgegeben haben." Der 44-Jährige betont gleichzeitig, dass die kommenden Gegner durchaus eine hohe Qualität in den eigenen Reihen haben.

Der Plan für die Elbestädter ist kla:: "Für uns geht es nicht nur darum, weiterzukommen. Wir wollen unser Heimspiel gewinnen, damit sind wir die gesamte Saison gut gefahren." Die Anspannung sei, trotz des Vorsprungs, genauso hoch wie vor dem Hinspiel in Ungarn, meint Wiegert.