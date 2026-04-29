29.04.2026 20:32 Erster Schritt in Richtung Final-4: SCM spielt sich gegen Szeged in einen Rausch

Der SC Magdeburg dominiert die Ungarn und schafft mit einer Sieben-Tore-Führung eine komfortable Ausgangslage für das CL-Rückspiel in Magdeburg.

Von Thorben Latzel

Szeged - Komfortable Ausgangslage für das Rückspiel in Magdeburg! Der SCM zeigt sich im CL-Hinspiel gegen Szeged besonders in Halbzeit zwei von einer seiner besten Seiten und hat mit dem 35:28 (15:14) alle Trümpfe in der eigenen Hand, um das Final-4-Turnier zu erreichen.

Matthias Musche (33) hatte an diesem Abend eine Wurfquote von 100 Prozent. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa Die Anfangsphase verlief rasant und für den neutralen Zuschauer sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften drückten auf das Tempo und versuchten schnell zu Treffern zu kommen. Das Angriffsspiel der Elbestädter funktionierte gut und dank eines gut aufgelegten Sergey Hernández, sowie einer schwachen Trefferquote der Ungarn, führte die Mannschaft von Bennet Wiegert mit 7:4 nach zehn Minuten. Auch danach blieb die Schnelligkeit und die Intensität hoch - besonders der Schlussmann von Szeged erwischte aufseiten der Gastgeber eine gute Phase. Würfe von Kristjansson und Lagergren fischte der 41-Jährige weg und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel. Die Magdeburger hatten zwischenzeitlich sogar vier Treffer Führung, das egalisierten die Ungarn bis Minute 22 allerdings auf 11:11. Danach wurde der SC Magdeburg wieder ein Stück aktiver und schafften es Wege durch die physische und robuste Abwehr der Ungarn zu finden. Szeged blieb jedoch dran und ließ sich vom Tempo der Elbestädter nicht abschütteln, sodass es mit einer knappen 15:14-Führung für den SCM in die Pause ging.

SCM legt in Halbzeit zwei die Weichen für das Rückspiel