"Wird ein hitziges Duell": SCM vor kniffliger Aufgabe in der Champions League

Magdeburg - Alles ist angerichtet für ein unterhaltsames Champions-League-Hinspiel. Am Mittwochabend (18.45/dyn) muss der SC Magdeburg gegen das ungarische Team OTP Bank-PICK Szeged ran - ein bekannter Gegner für Bennet Wiegert (44) und sein Team. Bereits in der Gruppenphase trafen die beiden aufeinander.

In der Gruppenphase konnten die Elbestädter beide Duelle gewinnen. © Andreas Gora/dpa

Beide Gruppenspiele konnten die Elbestädter für sich entscheiden. In Ungarn gewannen sie mit 34:30 und in der heimischen GETEC-Arena dominierten sie mit 40:32. Seit dem letzten Aufeinandertreffen hat sich allerdings bei beiden Mannschaften einiges verändert, das weiß auch SCM-Akteur Felix Claar:

"Ein Viertelfinale ist etwas ganz anderes. Es wird schwieriger, intensiver und energiegeladener sein, da es in dieser Phase des Wettbewerbs um alles oder nichts geht", sagt er. Szeged hatte die Gruppenphase als Sechster abgeschlossen, für Coach Wiegert sei es damals trotzdem eine Mannschaft gewesen, welcher er das Final-4-Turnier zugetraut hätte.

"Wir brauchen über 120 Minuten eine sehr gute Leistung und können uns auf ein hitziges Duell einstellen", sagt Wiegert voraus. Er selbst sei "nicht mehr als gegen Stuttgart" angespannt, wohl auch, weil dieser Sieg gegen den TVB nach dem missglückten Pokal-Wochenende mental extrem gutgetan hat.