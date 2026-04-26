Erfolgreiche Reaktion! SCM macht nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft

Stuttgart - In einem unterhaltsamen Bundesligaspiel gelingt dem SC Magdeburg die Antwort auf das so bittere Pokal-Wochenende und gewinnt mit 30:26 (14:14) gegen den TVB Stuttgart. Besonders die Leistungssteigerung in Hälfte zwei verhilft zum 26. Ligasieg in der andauernden Saison.

Im ersten Durchgang waren wieder einmal die Siebenmeter ein Problem: © Michael Hundt/dpa

Zu Beginn der Partie sahen die Zuschauer einen recht ausgeglichenen Spielverlauf, in welchem die Stuttgarter während der ersten 20 Minuten allerdings immer mehr die Kontrolle übernahmen und besonders durch konsequentes, dynamisches und selbstbewusstes Offensivspiel überzeugten.

Bis Minute 21 erarbeiteten sich die Gastgeber eine Drei-Tore-Führung (12:9), die anschließende Reaktion des SCM allerdings war erstklassig!

Die Elbestädter nutzten die Fehler des TVB gnadenlos aus und standen defensiv kompakt und sicher. So schaffte die Mannschaft von Bennet Wiegert es, dass die Stuttgarter von Minute 21 bis 27 kein einziges Tor erzielten und es mit einem 14:14 in die Pause ging.

Der SCM-Coach hatte schon im Voraus prophezeit, dass ihn und seine Magdeburger ein "schwieriges Auswärtsspiel" erwarte. Das sollte sich bewahrheiten. Doch auch wenn der SCM zu Beginn wieder Probleme hatte in den Spielfluss zu kommen, war die Reaktion in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte vorbildlich.