"Eines unserer schwersten Spiele": SC Magdeburg mit geglückter Generalprobe vor dem Final4

Magdeburg - Nach dem knappen und umkämpften 31:30-Auswärtssieg gegen den Abstiegskandidaten aus Wetzlar heißt es für den SC Magdeburg durchatmen. Dafür hat die Mannschaft von Bennet Wiegert allerdings nur eine Woche Zeit, denn dann geht es in den letzten zwei Saisonspielen um die Titelverteidigung in der Champions League.

In den letzten Minuten konnte die Mannschaft von Bennet Wiegert (44, r.) die Partie auf ihre Seite ziehen. © Andreas Gora/dpa

Von Beginn an war zu spüren, dass die Gastgeber aus Wetzlar alles auf der Platte ließen - schließlich ging es für sie in diesem letzten Ligaspiel auch noch um den Klassenerhalt. "Man hat gesehen, dass es für Wetzlar um alles ging. Hier herrschte eine beeindruckende Stimmung", beschrieb Wiegert die Partie.

Das Geschehen war von einer beeindruckenden Dynamik und intensiver Körperlichkeit geprägt, die den Magdeburgern alles abverlangte. "Selbst wenn die Tabelle es anders vermuten lässt, war es eines unserer schwersten Spiele der Saison", war der SCM-Coach im Anschluss an die Partie zu vernehmen.

Wie schon so oft in dieser Saison gesehen, war es wieder einmal die Schlussphase, in welcher die Elbestädter den Deckel draufmachten und mit 31:30 gewinnen konnten.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir im Plan geblieben sind und uns jetzt mit einem guten Gefühl auf das kommende Final4-Wochenende in Köln vorbereiten können", so Wiegert.