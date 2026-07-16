SC Magdeburg vor Saisonstart: HBL setzt erste Spieltage an

Magdeburg - Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu und in ein paar Tagen startet der SC Magdeburg mit den ersten Testspielen. Vorfreude auf die neue Saison dürfen die SCM-Anhänger allerdings schon heute haben: Die HBL hat die ersten zwölf Spieltage der Handball-Bundesliga terminiert.

Am zweiten Spieltag erwartet den SC Magdeburg mit den Füchsen eine extrem schwierige Aufgabe. © Marius Becker/dpa

Das Auftaktspiel in die diesjährige Bundesligasaison findet demnach auswärts gegen den VfL Gummersbach statt. Am Sonntag, dem 30. August, werden die Elbestädter um 15 Uhr zum ersten Mal gefragt sein.

Am zweiten Spieltag wartet dann direkt das erste Topspiel auf die Grün-Roten. Denn am Donnerstag, dem 3. September, trifft der SCM im ersten Heimspiel auf keine Geringeren als die Füchse Berlin. Diese Partie startet um 20 Uhr.

Eine besonders dankbare Phase in der Hinrunde gibt es dann Ende September bzw. Anfang Oktober, wenn der SC Magdeburg drei Heimspiele hintereinander hat. Klar ist dann aber natürlich auch, dass es in der Rückrunde anders aussehen wird.

Am 9. und 10. September geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) dann auch in der Champions League wieder los. In der Vorrunde befinden sich die Magdeburger in einer Gruppe mit Industria Kielce (POL), Kolstad Handball (NOR) und HC Kriens-Luzern (SUI).