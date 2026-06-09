SC Magdeburg blickt mit Vorfreude auf das Final4-Wochenende
Magdeburg - Am kommenden Wochenende geht es für den SC Magdeburg in den letzten beiden Saisonspielen um die Titelverteidigung in der Champions League. Im Halbfinale warten zunächst die Füchse aus Berlin. Für einige Akteure wird es der letzte Auftritt im grün-roten Dress sein.
Anfang der Woche durften sich die SCM-Akteure noch im Alten Rathaus in das Goldene Buch der Elbestadt eintragen, doch wirklich Zeit für Feierlichkeiten bleibt trotz des letzten Ligaspiels nicht: Für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) geht es am kommenden Wochenende um den CL-Titel. Kapitän Christian O'Sullivan (34) und Rechtsaußen Tim Hornke (35) werden dann das letzte Mal in den Farben des SCM zu sehen sein.
"Ich freue mich da noch mal sehr drauf und hoffe, dass es erfolgreich verläuft", blickt Hornke auf das Finalwochenende der Königsklasse voraus. "Auch wenn wir die letzten vier Jahre immer dabei waren, sollte man sich immer wieder klarmachen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist", betonte der 37-Jährige.
Dass am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga ein Sieg gelungen war, ist besonders für den Kopf wichtig. Das weiß auch der Coach: "Jetzt können wir uns mit einem guten Gefühl auf das kommende Final4-Wochenende in Köln vorbereiten", sagte Bennet Wiegert im Anschluss.
Kein echter Favorit auszumachen
Neben dem Halbfinalgegner im Namen der Füchse stehen außerdem Aalborg und der FC Barcelona in der Endrunde. Christian O'Sullivan weiß um die Qualität der Teilnehmer: "Ich finde, an diesem Wochenende treten die besten Mannschaften in Europa an. Beide waren auf 1 und 2 in der Gruppe, und es wird unfassbar Spaß machen, dort zu spielen."
Gleichzeitig ist der Kapitän auch der Meinung, dass die Elbestädter sich in einer fantastischen Verfassung befinden: "Ich finde, wir haben uns Jahr für Jahr gesteigert. Die aktuelle Mannschaft ist vielleicht die beste, in der ich gespielt habe. Aber die anderen Mannschaften am Wochenende sind auf dem gleichen Level."
Im vergangenen Jahr konnten sich die Grün-Roten dramatisch im Halbfinale gegen den FC Barcelona durchsetzen (31:30), bevor sie im Finale dann die Füchse in ihre Schranken wiesen (32:26). Einen ähnlichen Ausgang wünscht sich auch diesmal wieder jeder, der es mit dem SCM hält.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa