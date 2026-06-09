SC Magdeburg blickt mit Vorfreude auf das Final4-Wochenende

Magdeburg - Am kommenden Wochenende geht es für den SC Magdeburg in den letzten beiden Saisonspielen um die Titelverteidigung in der Champions League. Im Halbfinale warten zunächst die Füchse aus Berlin. Für einige Akteure wird es der letzte Auftritt im grün-roten Dress sein.

Mit dem Sieg gegen Wetzlar kann der SC Magdeburg mit einem guten Gefühl in das Wochenende gehen. © Andreas Gora/dpa

Anfang der Woche durften sich die SCM-Akteure noch im Alten Rathaus in das Goldene Buch der Elbestadt eintragen, doch wirklich Zeit für Feierlichkeiten bleibt trotz des letzten Ligaspiels nicht: Für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) geht es am kommenden Wochenende um den CL-Titel. Kapitän Christian O'Sullivan (34) und Rechtsaußen Tim Hornke (35) werden dann das letzte Mal in den Farben des SCM zu sehen sein.

"Ich freue mich da noch mal sehr drauf und hoffe, dass es erfolgreich verläuft", blickt Hornke auf das Finalwochenende der Königsklasse voraus. "Auch wenn wir die letzten vier Jahre immer dabei waren, sollte man sich immer wieder klarmachen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist", betonte der 37-Jährige.

Dass am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga ein Sieg gelungen war, ist besonders für den Kopf wichtig. Das weiß auch der Coach: "Jetzt können wir uns mit einem guten Gefühl auf das kommende Final4-Wochenende in Köln vorbereiten", sagte Bennet Wiegert im Anschluss.