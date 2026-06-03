Ende einer Ära: Christian O'Sullivan verlässt den SCM nach zehn Jahren

Magdeburg - Es ist das Ende einer Ära beim SC Magdeburg : Der Verein verkündete, dass Kapitän Christian O'Sullivan (34) die Elbestädter nach zehn Jahren im grün-roten Trikot verlassen wird. Der langjährige Kapitän kann auf eine hoch beeindruckende Zeit beim SCM zurückblicken.

Nun aber endet die gemeinsame Reise. Was nach dem Sommer passiert ist nach wie vor offen. Wie die Sport Bild berichtete, absolviere O'Sullivan aktuell sogar eine Trainerausbildung.

Der 34-Jährige überzeugte im letzten Jahrzehnt mit Führungsstärke, Qualität und Professionalität und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg des SC Magdeburg. Er spielte sich nicht nur in die Herzen der Magdeburger Anhänger, sondern entwickelte sich zu einer echten Identifikationsfigur.

Der 206-malige norwegische Nationalspieler hat mit dem SC Magdeburg alles gewonnen, was es im Handball zu gewinnen gab. Er wurde mit den Elbestädtern gemeinsam dreimal Deutscher Meister (2022, 2024, 2026), gewann jemals einmal die European League (2021) und den DHB Pokal (2024) und konnte sich dreimal den Super Globe (2021, 2022, 2023) schnappen. In der Champions League hat er nach den Erfolgen in 2023 und 2025 noch die Chance in anderthalb Wochen den dritten Pokal in die Luft zu stemmen.

Wie es für Christian O'Sullivan (r., 34) nach dem Sommer weitergehen wird, ist noch offen. © Marius Becker/dpa

Auch SCM-Coach Bennet Wiegert (44) richtet sich mit ehrenden Worten an seinen Kapitän: "Vor zehn Jahren sind Christian O’Sullivan und der SCM gemeinsam auf eine Reise gegangen - wir als hungrige Mannschaft und er als junger, ehrgeiziger und talentierter Spieler. [...]. Heute ist er einer der erfolgreichsten Spieler, die es je beim SCM gegeben hat, und ich persönlich habe ihm extrem viel zu verdanken", wird Wiegert in der Pressemitteilung des SCM zitiert.

"Wir haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt, immer in einer Sache vereint: das Beste für die Mannschaft und den Verein zu wollen. Sein Engagement und seine Loyalität sind außergewöhnlich. Auf seinem weiteren Weg wünsche ich ihm und seiner Familie nur das Allerbeste", so der SCM-Coach weiter.

Christian O'Sullivan ist ebenfalls anzumerken, dass dieser Abschied ein prägender Moment sein wird: "Die Zeit in Magdeburg war für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nicht nur sportlich alles erreicht, sondern auch viele Freunde gewonnen. Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen, und es wird schwer, ihn zu verlassen. Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Es war ein langer Weg, der am Ende sehr erfolgreich war."

Gleichzeitig betont der 34-Jährige seine tiefe Wertschätzung für den Verein: "Ich durfte in meiner Karriere um die ganze Welt reisen und mir meine Träume erfüllen - dass ich das machen konnte, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, zu gehen. Den SCM werde ich aber immer in meinem Herzen tragen und sicher noch oft als Gast in der Halle sein."