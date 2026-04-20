"Enttäuschung ist das richtige Wort": SCM muss Pokal-Wochenende verdauen

Magdeburg - Mit viel Vorfreude und noch höheren Ansprüchen ist der SC Magdeburg am Wochenende in das Final-4-Turnier in Köln angereist, am Ende reichte es durch die Niederlagen gegen den Bergischen HC und Lemgo Lippe aber "nur" zu Platz vier.

Eigentlich waren Bennet Wiegert (44) und sein SC Magdeburg mit Titelambitionen in dieses Wochenende gegangen. © Federico Gambarini/dpa

"Enttäuschung ist das richtige Stichwort. Wir waren nicht glücklich nach dem Halbfinale, aber ich hatte mir heute trotzdem mehr gewünscht und kann mir unseren Auftritt nicht allein mit Enttäuschung erklären", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert (44) nach der verlorenen Partie um Platz drei.

Die Elbestädter wirkten gegen Lemgo zu verkopft und kamen durch fehlende Leichtigkeit kaum in ihren Spielfluss. "Wir haben unsere Leistung nur zu selten abrufen können. Das Ergebnis ist da noch schmeichelhaft. Daraus müssen wir jetzt unsere Lehren ziehen, das abschütteln und schauen, dass es weitergeht", so Wiegert.

Auch Außenspieler Matthias Musche (33) versucht, den Kopf nach den zwei Niederlagen nicht hängenzulassen, und schaut positiv auf die kommenden Wochen des SC Magdeburg: "So ist der Sport. Unsere Marschroute ist klar: Wir gehen weiter und verfolgen unsere Ziele in den anderen Wettbewerben."