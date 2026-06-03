Gelungener Abschluss: SCM gewinnt letztes Heimspiel der Saison
Magdeburg - In einem sehr unterhaltsamen letzten Heimspiel kann der SC Magdeburg anfängliche Schwierigkeiten überwinden und gewinnt mit 38:35 (18:20) gegen den VfL Gummersbach. Durch den Sieg bleiben die Grün-Roten in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen.
Das letzte Heimspiel der Saison versprach ein ganz Besonderes zu werden. Nicht nur waren die Gedanken an die Abschiede vieler Spieler ständig im Hinterkopf, sondern gleichzeitig spielte sich auch auf der Platte ein spannendes Match ab.
Gummersbach begann mutig und mit einer eindrucksvollen Dynamik, die den SCM vor einige schwierige Aufgaben stellte, sodass es nach 22 Minuten nur 13:14 aus Sicht der Elbestädter stand.
Die Gäste blieben im Offensivspiel extrem konzentriert und die Magdeburger wiederum verzweifelten am Gummersbach Schlussmann Kuzmanovic, der ab nächster Saison für Magdeburg parieren wird. Der Keeper kam in den ersten 30 Minuten auf ganze neun Paraden. Die Mischung aus stabiler Defensive und gnadenlosem Angriff sorgte dafür, dass Gummersbach mit einer starken 20:18-Führung in die Pause ging.
Die Magdeburger hatten in der Defensive deutliche Schwierigkeiten die Gummersbach im Zaum zu halten und konnten froh über die Pause sein. Der VfL schien sich immer mehr in einen Rausch zu spielen.
Enger Kampf in Hälfte zwei
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie unterhaltsam, temporeich und intensiv. Die Grün-Roten schienen besser ins Spiel zu finden und hatten mit andauernder Spielzeit mehr Lösungen für die Tempo-Offensive der Gummersbacher.
Zehn Minuten vor Schluss konnten die Elbestädter auf ein 30:30-Unentschieden stellen und es deutete alles auf eine dramatische Schlussphase hin. Für beide Mannschaften ging es um einiges. Der SCM wollte die Saison unbedingt ohne Heimniederlage in der Bundesliga beenden und der VfL Gummersbach wollte nach zehn sieglosen Jahren endlich mal wieder gegen Magdeburg gewinnen.
In der Schlussphase bewies Magdeburg dann wieder ihre mentale und spielerische Qualität und durfte sich auch bei Keeper Nikola Portner bedanken, der in seinem Abschlussspiel gleich zwei Siebenmeter in den letzten drei Minuten parierte. Zehn Sekunden vor Schluss stand es damit 37:35 für den SCM.
Zum Abschluss gab es dann noch einmal sehr bewegende Bilder, als Christian O'Sullivan für einen letzten Angriff auf die Platte kam und die Gummersbacher ihm den Weg frei machten. Auch Kuzmanovic in seinem Tor ging zur Seite, um O'Sullivan einen letzten Treffer zu gewähren, der den 38:35-Sieg für die Elbestädter bedeutete.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa