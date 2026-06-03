Gelungener Abschluss: SCM gewinnt letztes Heimspiel der Saison

Magdeburg - In einem sehr unterhaltsamen letzten Heimspiel kann der SC Magdeburg anfängliche Schwierigkeiten überwinden und gewinnt mit 38:35 (18:20) gegen den VfL Gummersbach. Durch den Sieg bleiben die Grün-Roten in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen.

In den ersten 30 Minuten hatte der SCM besonders defensiv Probleme gegen den VfL. © Andreas Gora/dpa

Das letzte Heimspiel der Saison versprach ein ganz Besonderes zu werden. Nicht nur waren die Gedanken an die Abschiede vieler Spieler ständig im Hinterkopf, sondern gleichzeitig spielte sich auch auf der Platte ein spannendes Match ab.

Gummersbach begann mutig und mit einer eindrucksvollen Dynamik, die den SCM vor einige schwierige Aufgaben stellte, sodass es nach 22 Minuten nur 13:14 aus Sicht der Elbestädter stand.

Die Gäste blieben im Offensivspiel extrem konzentriert und die Magdeburger wiederum verzweifelten am Gummersbach Schlussmann Kuzmanovic, der ab nächster Saison für Magdeburg parieren wird. Der Keeper kam in den ersten 30 Minuten auf ganze neun Paraden. Die Mischung aus stabiler Defensive und gnadenlosem Angriff sorgte dafür, dass Gummersbach mit einer starken 20:18-Führung in die Pause ging.

Die Magdeburger hatten in der Defensive deutliche Schwierigkeiten die Gummersbach im Zaum zu halten und konnten froh über die Pause sein. Der VfL schien sich immer mehr in einen Rausch zu spielen.