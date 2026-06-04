Tränen, Emotionen und die Hall of Fame: Sieben Verabschiedungen beim SCM

Magdeburg - Das letzte SCM -Heimspiel der Saison 2025/26 entpuppte sich als eine sehr unterhaltsame Darbietung, in welcher die Elbestädter am Ende die Oberhand behielten. Nach dem 38:35-Sieg gegen Gummersbach folgten mit den vielen Verabschiedungen auch sehr intensive Emotionen.

Für Christian O'Sullivan (34, v. l.) und Tim Hornke (35, r.) gibt es am kommenden Wochenende die Möglichkeit einen letzten Titel mit dem SCM zu holen © Andreas Gora/dpa

"Es ist nicht einfach für mich hier zu stehen und mich zu verabschieden. Ich möchte einfach Danke sagen", versuchte Sergey Hernández unter Tränen die richtigen Worte zu finden. "Die letzten Jahre waren für mich etwas ganz Besonderes, ich werde diese Zeit niemals vergessen. Für mich ist Magdeburg die Hauptstadt des Handballs."

Neben dem Magdeburger Schlussmann, der von allen SCM-Anhängern längst ins Herz geschlossen wurde, wurden auch die Verabschiedungen von Tim Hornke, Nikola Portner, Manuel Zehnder, Sebastian Barthold und Tim Zechel bekannt gegeben.

Es war erkennbar, welchen familiären Wert der SC Magdeburg bei all seinen Spielern hat. "Diese Zeit beim SCM werde ich für immer in meinem Herzen tragen", sagte Tim Hornke bei seiner Verabschiedung und auch Manuel Zehnder äußerte sich emotional: "Danke an die Fans, es hat immer unglaublich Spaß gemacht hier zu spielen, das werde ich definitiv vermissen."

Am kommenden Wochenende werden alle Akteure noch eine letzte Chance haben, im grün-roten Dress einen Titel zu gewinnen, wenn es im Final-4 der Champions League um die Titelverteidigung geht.