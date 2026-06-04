Tränen, Emotionen und die Hall of Fame: Sieben Verabschiedungen beim SCM
Magdeburg - Das letzte SCM-Heimspiel der Saison 2025/26 entpuppte sich als eine sehr unterhaltsame Darbietung, in welcher die Elbestädter am Ende die Oberhand behielten. Nach dem 38:35-Sieg gegen Gummersbach folgten mit den vielen Verabschiedungen auch sehr intensive Emotionen.
"Es ist nicht einfach für mich hier zu stehen und mich zu verabschieden. Ich möchte einfach Danke sagen", versuchte Sergey Hernández unter Tränen die richtigen Worte zu finden. "Die letzten Jahre waren für mich etwas ganz Besonderes, ich werde diese Zeit niemals vergessen. Für mich ist Magdeburg die Hauptstadt des Handballs."
Neben dem Magdeburger Schlussmann, der von allen SCM-Anhängern längst ins Herz geschlossen wurde, wurden auch die Verabschiedungen von Tim Hornke, Nikola Portner, Manuel Zehnder, Sebastian Barthold und Tim Zechel bekannt gegeben.
Es war erkennbar, welchen familiären Wert der SC Magdeburg bei all seinen Spielern hat. "Diese Zeit beim SCM werde ich für immer in meinem Herzen tragen", sagte Tim Hornke bei seiner Verabschiedung und auch Manuel Zehnder äußerte sich emotional: "Danke an die Fans, es hat immer unglaublich Spaß gemacht hier zu spielen, das werde ich definitiv vermissen."
Am kommenden Wochenende werden alle Akteure noch eine letzte Chance haben, im grün-roten Dress einen Titel zu gewinnen, wenn es im Final-4 der Champions League um die Titelverteidigung geht.
Christian O'Sullivan in die Hall of Fame aufgenommen
Eine ganz besondere Verabschiedung gab es dann für den langjährigen Kapitän Christian O'Sullivan. Der 34-Jährige war 2016 zum SCM gewechselt und hatte seitdem einen erheblichen Einfluss auf die erfolgreichen letzten zehn Jahre der Elbestädter.
"Es war mir eine Ehre zehn Jahre lang für diesen tollen Verein spielen zu dürfen", begann der Norweger seine Abschiedsrede. "Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens hier herzukommen."
Unter "Sulli"-Sprechchöre kämpfte der Kapitän mit den Tränen und betonte immer wieder, wie wohl er sich in Magdeburg fühle: "Das waren zehn der besten Jahre meines Lebens. Ich möchte einfach nur Danke sagen und ich werde euch alle vermissen."
Ein echter Gänsehaut-Moment wartete nach der Rede auf O'Sullivan. Sein Trikot wurde mittels eines Hakens unter das Dach gezogen - der 34-Jährige wurde damit offiziell in die Hall of Fame des SC Magdeburg aufgenommen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa