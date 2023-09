Erleichterung nach SCM-Sieg: "Unser Ziel war es, die ersten Punkte zu holen"

Magdeburg - Der eindrucksvolle 39:23-Heimsieg des SC Magdeburg über RK Celje war Balsam für die SCM-Fans. Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde steigerte sich Grün-Rot immer mehr und war spätestens in der zweiten Hälfte nicht mehr zu stoppen. "Unser einziges Ziel heute war es, die ersten Punkte in dieser Champions-League-Saison zu holen. Das haben wir geschafft", kommentierte Bennet Wiegert (41) die Leistung seiner Mannschaft.

Trotz einer Halbzeitführung von 20:13 war in der Arena und vermutlich auch vor den Fernsehbildschirmen Skepsis spürbar. Die Erinnerung an das Drama in Leipzig und die beiden bitteren Auftaktniederlagen in der Champions League gegen Veszprém und Barcelona hatte Spuren hinterlassen.

Der Auftakt zur Partie gegen die Slowenen verhieß zunächst nichts Gutes. Die Gäste schienen das Spiel scheinbar besser im Griff zu haben und gingen in Führung. Magdeburg hatte vor allem in der Verteidigung Schwierigkeiten.

Die Spieler des SC Magdeburg jubeln nach ihrem Erfolg. Im November wird die Mannschaft in Saudi-Arabien als Titelverteidiger zur Klubweltmeisterschaft antreten. © Abdullah Ahmed/AP/dpa

Umso größer waren Freude und Erleichterung auf den Rängen und dem Spielfeld, als die ersten Punkte der aktuellen Champions-League-Saison durch den überzeugenden Sieg eingefahren wurden.

Aufseiten des Gegners zeigte man Anerkennung für die Leistung der Magdeburger. So äußerte sich Gäste-Trainer Alem Toskic (41) respektvoll: "Herzlichen Glückwunsch an Magdeburg. Sie gehören zweifellos zu den besten Mannschaften in Europa und sind ein klarer Anwärter auf das Final4."

Ob der SCM das tatsächlich ist, wird sich am kommenden Samstag im Duell mit Kiel zeigen.

Mit dem Sieg im Rücken wird die Vorbereitung auf das Spitzenspiel sicherlich leichter von der Hand gehen. Trotzdem wird das Team in den kommenden Wochen kaum zur Ruhe kommen können: Ligabetrieb, DHB-Pokal und Champions League werden die Mannschaft auf Trab halten.

Am heutigen Donnerstag wurden zudem die Gruppen für den IHF Super Globe 2023 ausgelost. Die Klubweltmeisterschaft findet vom 7. bis 12. November in Saudi-Arabien statt. Der SC Magdeburg ist als Titelverteidiger gesetzt und wird in der Gruppenphase auf den gastgebenden Club Khaleej sowie den australischen Verein University of Queensland treffen.