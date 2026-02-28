Dritter Sieg in Folge: SCM schließt Englische Woche erfolgreich ab

Melsungen - Der SC Magdeburg verabschiedet sich mit einem dominanten 34:23-Sieg (15:11) aus einer intensiven Woche. Gegen die MT Melsungen machte der SCM auswärts ein sehr abgeklärtes und konzentriertes Spiel und konnte die Führung an der Tabellenspitze vorerst ausbauen.

Für die Magdeburger ist es der dritte Sieg im dritten Spiel in dieser Englischen Woche. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

In der ersten Halbzeit war vor allem die Defensive der Magdeburger in einer hervorragenden Verfassung. Nur elf Gegentore ließ die Mannschaft von Bennet Wiegert in den ersten 30 Minuten zu, hinzu kam Sergey Hernández mit einer Paradenquote von 31 Prozent.

"Es sind viele Emotionen und ein echter Kampf, es ist schwierig", sagte Felix Claar in der Halbzeitpause. Der Rückraumspieler trug mit sechs Treffern entscheidend zu der 15:11-Führung bei. Und anders als beim Spiel gegen Wisla Plock, war der SCM zu Beginn der zweiten Hälfte direkt wach.

Dadurch, dass die MT Melsungen in ihrem Offensivspiel häufig in einem 7 gegen 6 agierte, konnten die Grün-Roten das leere Tor ausnutzen und kamen zu einfachen Treffern. Nach knapp neun Minuten bauten die Elbestädter ihre Führung auf fünf Treffer aus und rissen die Partie komplett an sich. Bis Minute 48 war der Vorsprung bereits auf zehn Tore gewachsen.