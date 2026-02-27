"Froh über diesen einen Punkt": SCM-Akteure finden Worte nach Krimi

Płock - Durch das 29:29-Unentschieden gegen Wisla Płock musste der SC Magdeburg am vergangenen Abend den ersten Punktverlust in der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Die Akteure auf und neben der Platte finden danach Worte, um diese sehr unterhaltsame Partie zu beschreiben.

Mit den letzten 20 Minuten seiner Mannschaft darf Coach Bennet Wiegert (44) zufrieden sein. © Marius Becker/dpa

"Das war eine hohe Intensität auf beiden Seiten. Anfangs haben wir nicht das Gesicht gezeigt, für das wir mit dem SCM stehen", so beschreibt SCM-Coach Bennet Wiegert (44) das Spielgeschehen. Seine Mannschaft lag zwischenzeitlich sechs Tore in Rückstand und hatte erhebliche Probleme, in dieses Duell hineinzufinden.

Das änderte sich dann Mitte der zweiten Hälfte: "Wir lagen lange zurück, kommen dann aber besser ins Spiel und kämpfen uns wieder rein. Nach dem Spielverlauf sind wir froh über diesen einen Punkt, der sich am Ende gut anfühlt", so Wiegert.

Das Ticket zum Viertelfinale hatten die Grün-Roten ohnehin schon sicher.

Linksaußen Sebastian Barthold (34) versucht die Gründe für die schwache erste Hälfte zu finden: "Wisla hat stark verteidigt und speziell in der zweiten Halbzeit auch einen sehr guten Angriff gezeigt. Es war schwer, ein gutes Momentum aufzubauen."

Aber auch er betont die starke Mentalität der Elbestädter, die diese Aufholjagd letztendlich so erfolgreich gestaltete: "In den letzten zehn Minuten haben wir noch einmal zugelegt und ziehen das Spiel mehr auf unsere Seite. Wir kämpfen uns zurück und holen einen wichtigen Punkt in einem schweren Auswärtsspiel."