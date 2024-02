Final4-Ticket gebucht! Gnadenloser SCM besiegt die Löwen

Magdeburg – Mit ordentlich Power und jeder Menge noch spürbarer EM-Euphorie auf der Tribüne hat der SCM am heutigen Sonntagabend das Final4 in Köln klargemacht. In der Neuauflage des letztjährigen Finales gegen die Rhein-Neckar Löwen ließen die Magdeburger nichts anbrennen und feierten einen hochverdienten 34:24 (18:14)-Kantersieg.