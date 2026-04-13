Generalprobe vor Final4-Turnier geglückt: "Bin stolz auf meine Mannschaft"

Magdeburg - Am Sonntag gewann die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) ein sehr umkämpftes Bundesligaspiel gegen den HC Erlangen und konnte damit ihren 25. Ligasieg einfahren. Die SCM -Akteure sind durch die gelungene Generalprobe vor dem Final4-Wochenende in Köln sichtlich erleichtert.

Besonders mit der Schlussphase kann Bennet Wiegert (44) mehr als zufrieden sein. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Zwischendurch geht das Momentum wieder ein wenig weg. Dann machen wir zu viele Fehler und es wird unnötig eng. Trotzdem steigern wir uns noch einmal, treffen unsere Würfe und Manda entscheidet das Torhüterduell für sich", fasst Wiegert die Partie zusammen.

Am Ende fragt niemand mehr nach der Art und Weise, wie dieses Spiel gewonnen wurde und das sieht auch der SCM-Coach so: "Jetzt sind wir einfach sehr glücklich, wieder zwei Punkte für unser ganz großes Ziel gesammelt zu haben."

"Das war unheimlich hart, aber auch unheimlich wichtig. Erlangen hat es verdammt gut gemacht", findet auch Leistungsträger Gísli Kristjánsson. Mental wird dieser Arbeitssieg vor dem wichtigen Final4-Wochenende allerdings keine Rolle spielen: "Köln ist immer schwierig, aber nicht für den Kopf. Denn sobald du da die Arena betrittst, bist du absolut begeistert von der Atmosphäre."