Heimspiel-Trio für den SCM: Tickets ab heute erhältlich

Magdeburg - Bis zum 11. Februar müssen sich Handball-Fans noch gedulden, dann beginnt endlich wieder der reguläre Ligabetrieb. Grund für Vorfreude gibt es allerdings jetzt schon: ab heute, 12 Uhr, bietet der SC Magdeburg schon Tickets für die ersten drei Heimspiele an.

Trainer Bennet Wiegert (43) hofft auf einen erfolgreichen Auftakt seiner Mannschaft. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Mittwoch, 11. Februar, 20 Uhr: Auftaktgegner der Magdeburger wird dann die Überraschung der Saison aus Lemgo sein. Die Mannschaft aus NRW steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und hat 14 ihrer bisherigen 19 Ligaspiele gewonnen. Alles andere als eine leichte Aufgabe für den SCM.

Mittwoch, 18. Februar, 20.45 Uhr: Mit dem Start der HBL geht es auch in der Champions League wieder los. Mit GOG aus Dänemark trifft Magdeburg auf den Fünftplatzierten ihrer Gruppe. Der SCM ist in den zehn CL-Spieltagen weiterhin ohne Punktverlust.

Sonntag, 22. Februar, 15 Uhr: Im letzten Februar-Heimspiel geht es gegen GWD Minden. Für die Gäste geht es in dieser Saison im Klassenerhalt um jeden einzelnen Zähler, es erwartet uns also ein intensives Duell.