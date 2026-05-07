Klare Verhältnisse in Magdeburg: SCM zieht eindrucksvoll ins CL-Halbfinale ein
Magdeburg - Der Traum von der Titelverteidigung lebt! Nachdem der SC Magdeburg schon im Hinspiel für eine gute Ausgangssituation gesorgt hatte, ließen die Elbestädter am Donnerstagabend im Rückspiel des CL-Viertelfinals nichts anbrennen und gewannen eindrucksvoll mit 45:37 gegen Szeged.
Die Magdeburger waren von Beginn an hellwach und ließen keinen Zweifel daran, was an diesem Tag ihre Mission war: ins Final-4 in Köln einzuziehen. Nach fünf Minuten nutzte der SCM zwei Fehlwürfe der Ungarn und führte bereits mit 5:2. Das Team von Bennet Wiegert überzeugte in dieser ersten Hälfte mit dem eigenen effektiven Angriffsspiel.
Der SCM-Coach hatte schon im Vorhinein prophezeit, dass Szeged wohl aufs Tempo drücken wird, und genauso kam es auch. Die Elbestädter waren darauf allerdings perfekt eingestellt und nahmen diese Dynamik nicht nur an, sondern nutzten sie, um offensiv befreit aufzuspielen.
Die Grün-Roten waren in allen Belangen überlegen und die Spielfreude war ihnen förmlich anzumerken. Bis zur Pause erhöhten sie ihre Führung und erzielten eindrucksvolle 23 Treffer, wobei sie auf eine Wurfquote von 85 Prozent kamen! Auch in der Defensive, wo Sergey Hernández mit sechs Paraden einen guten Tag erwischte, zeigte sich stabil.
Kurz vor der Pause kassierte Kristjansson dann von Šoštarić einen Schlag ins Gesicht, wodurch sich der Szeged-Akteur die Rote Karte einhandelte und sich die Aussichten auf ein Comeback noch einmal verschlechterten. Der SCM wiederum war mit der 23:19-Führung in einer aussichtsreichen Position.
SCM spielt Halbzeit zwei souverän runter
Auch in der zweiten Halbzeit hatte der SCM mehr vom Spiel und die Größenverhältnisse blieben gleich. Die Ungarn konnten zu Beginn dieser zweiten halben Stunde zwar auf 22:24 verkürzen, doch die Magdeburger ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und brachten ihr eigenes Spiel auf die Platte, sodass es nach gut 40 Minuten wieder 31:26 stand.
Falls zur Halbzeit noch jegliche Art von Sorge oder Zweifel bestand, dass der SCM die Führung aus der Hand geben könnte, waren diese mittlerweile kein Thema mehr. Die Elbestädter hielten sich an den eigenen Plan, standen hinten sicher und blieben vorne effektiv. Fünf Minuten vor Schluss hatten sie mit der 42:33-Führung starke neun Tore Vorsprung.
Am Ende stand dann ein 45:37-Sieg auf der Anzeigetafel, mit dem die Magdeburger weiterhin die Chance haben, ihren Titel in der Champions League zu verteidigen. Neben dem SCM werden auch noch der FC Barcelona, Aalborg und die Füchse aus Berlin am Final-4-Turnier am 13. und 14. Juni teilnehmen.
Jetzt haben die Elbestädter erst einmal Zeit, sich auf die Deutsche Meisterschaft zu konzentrieren. Am Wochenende müssen sie dafür wieder in der heimischen GETEC-Arena gegen den HSV ran.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa