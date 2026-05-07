Klare Verhältnisse in Magdeburg: SCM zieht eindrucksvoll ins CL-Halbfinale ein

Magdeburg - Der Traum von der Titelverteidigung lebt! Nachdem der SC Magdeburg schon im Hinspiel für eine gute Ausgangssituation gesorgt hatte, ließen die Elbestädter am Donnerstagabend im Rückspiel des CL-Viertelfinals nichts anbrennen und gewannen eindrucksvoll mit 45:37 gegen Szeged.

Der SCM brillierte in der ersten Halbzeit und erzielte beeindruckende 23 Treffer. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Magdeburger waren von Beginn an hellwach und ließen keinen Zweifel daran, was an diesem Tag ihre Mission war: ins Final-4 in Köln einzuziehen. Nach fünf Minuten nutzte der SCM zwei Fehlwürfe der Ungarn und führte bereits mit 5:2. Das Team von Bennet Wiegert überzeugte in dieser ersten Hälfte mit dem eigenen effektiven Angriffsspiel.

Der SCM-Coach hatte schon im Vorhinein prophezeit, dass Szeged wohl aufs Tempo drücken wird, und genauso kam es auch. Die Elbestädter waren darauf allerdings perfekt eingestellt und nahmen diese Dynamik nicht nur an, sondern nutzten sie, um offensiv befreit aufzuspielen.

Die Grün-Roten waren in allen Belangen überlegen und die Spielfreude war ihnen förmlich anzumerken. Bis zur Pause erhöhten sie ihre Führung und erzielten eindrucksvolle 23 Treffer, wobei sie auf eine Wurfquote von 85 Prozent kamen! Auch in der Defensive, wo Sergey Hernández mit sechs Paraden einen guten Tag erwischte, zeigte sich stabil.

Kurz vor der Pause kassierte Kristjansson dann von Šoštarić einen Schlag ins Gesicht, wodurch sich der Szeged-Akteur die Rote Karte einhandelte und sich die Aussichten auf ein Comeback noch einmal verschlechterten. Der SCM wiederum war mit der 23:19-Führung in einer aussichtsreichen Position.