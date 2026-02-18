Klarer Champions-League-Erfolg: SCM macht Viertelfinale klar

Magdeburg - Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte schaltete der SC Magdeburg im zweiten Durchgang ein paar Gänge hoch und sorgt mit dem 37:30-Sieg (17:15) gegen GOG für den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale.

SCM-Coach Bennet Wiegert (44) hatte besonders in der zweiten Hälfte Grund für Jubel. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

In der ersten Halbzeit sahen die 6240 Zuschauer in der Magdeburger GETEC-Arena ein sehr unterhaltsames Spiel, auch weil die Gäste aus Dänemark mutig spielten. Sie überzeugten mit cleveren Spielzügen, einer aggressiven Verteidigung und nutzten die Chancen, die die SCM-Abwehr ihnen bot. Trotz einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung der Elbestädter, gab sich GOG nie auf und kam wieder ran.

Magdeburg erschwerte sich die erste Halbzeit währenddessen selbst und durfte sich bei seinem starken Torhüter, Matej Mandic, bedanken, der mit mehreren Paraden dafür sorgte, dass der SCM am Ende der ersten Hälfte mit einer knappen 17:15-Führung in die Kabine ging.

Der Pausenpfiff tat den Magdeburgern sichtlich gut und sie kamen mit einem völlig anderen Gesicht aus der Kabine. Die Defensive wurde aktiver und auch vorne gestalteten sie ihre Bemühungen effizienter, sodass die Grün-Roten nach knapp 42 Minuten mit 25:18 führten.

Diese Führung ließ sich der SC Magdeburg in der Folge nicht mehr nehmen. Sie agierten konzentriert und Mandic stach nicht nur mit weiteren guten Paraden hervor, sondern auch zwei eigenen Toren. Am Ende gewannen die Elbestädter souverän mit 37:30 und zogen damit ins Viertelfinale der Champions League ein.