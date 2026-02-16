Erste Pleite der Saison für den SCM: Coach Wiegert nennt drei Gründe

Magdeburg - Am Sonntagabend setzte es die erste Saisonniederlage für den SC Magdeburg und wieder war es der THW Kiel, der schon fast als "Angstgegner" bezeichnet werden kann. Mit Willen und Qualität überzeugten die Zebras besonders in der zweiten Hälfte. SCM-Coach Bennet Wiegert (44) versuchte im Anschluss, die richtigen Worte zu finden.

Bennet Wiegert (44) hat mit seiner Mannschaft trotz der Niederlage weiterhin alle Trümpfe in der Hand. © Frank Molter/dpa

"Glückwunsch an den THW. Dieser Sieg war verdient. Gerade, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut", so der 44-Jährige auf der PK im Anschluss zum Spiel. Eine ungewohnte Situation für den Trainer der Grün-Roten, dem Gegner zum Sieg zu gratulieren. Schließlich blieb Magdeburg zuvor wettbewerbsübergreifend 33 Partien ohne Niederlage.

Für ihn beginnt das verlorene Duell aber nicht erst ab den zweiten 30 Minuten, sondern schon vorher: "Die erste Halbzeit täuscht, auch da waren wir nicht so auf der Höhe, wie wir es hätten sein können." Besonders die mangelnde Chancenverwertung müssen sich die Magdeburger Jungs ankreiden lassen.

Der Aufwind der Kieler in der zweiten Halbzeit schien dann aber eine Wirkung auf seine Mannschaft zu haben: "Wir bekommen es nicht verteidigt, haben dann keine Paraden mehr, verlieren unser System - und dann stehen da am Ende zwei Tore weniger als beim Gegner", versucht Wiegert die Gründe für die erste Pleite dieser Saison zu finden.

Die Elbestädter sind jedoch immer noch mit einer komfortablen Vier-Punkte-Führung auf Tabellenrang eins. Am Mittwochabend (20.45 Uhr) geht es für den SCM zu Hause in der Champions League gegen GOG.