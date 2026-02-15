Erste Niederlage der Saison: SCM verliert im Topspiel

Kiel - In einem sehr unterhaltsamen Topspiel muss sich der SC Magdeburg mit 29:31 (12:10) gegenüber THW Kiel geschlagen geben. Eine mangelnde Chancenverwertung in der ersten und eine zu unsichere Defensive in der zweiten Hälfte nutzten die Tabellenfünften aus dem hohen Norden effektiv aus.

Die Offensive der Magdeburger ließ in der ersten Hälfte zu viele Chancen liegen. © Frank Molter/dpa

Angstgegner Kiel hat wieder zugeschlagen und fügt dem SC Magdeburg die erste Niederlage in der Saison zu! Der starke Kieler Torhüter Pérez de Vargas und ein kreatives und effektives Offensivspiel des THW waren Gründe für den Sieg im Topspiel.

Die erste Hälfte gestaltete sich sehr besonnen. Beide Offensivreihen benötigten Zeit, um richtig ins Spiel zu finden, und nach einer Viertelstunde waren insgesamt erst neun Tore gefallen. Der SCM fand zwischenzeitlich immer mehr Lücken in der Defensive der Kieler, die Chancenverwertung ließ allerdings deutlich zu wünschen übrig. So ging es mit 12:10 aus Sicht der Magdeburger in die Pause.

Nach der Halbzeit drehte der THW dann so richtig auf und versetzte die Wunderino-Arena in Ekstase. Magdeburg wirkte überrumpelt und verlor ihre Dominanz.

Während die Gastgeber in der ersten Hälfte nur zehn Treffer erzielten, kamen sie in der zweiten halben Stunde auf ganze 21 Tore. Ein Offensivspiel, welches die Angriffsreihe des SCM in den Schatten stellte.