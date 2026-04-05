Kraftakt in Göppingen: SCM holt 24. Sieg der Bundesliga-Saison

Göppingen - In einem sehr hitzigen und intensiven Spiel hat der SC Magdeburg am Ende mehr Kräfte und gewinnt verdient mit 27:23 (13:14) gegen Frisch Auf! Göppingen. Die Elbestädter schaffen in Halbzeit zwei eine klare Leistungssteigerung und holen sich mit diesem Erfolg den 24. Sieg der laufenden Bundesliga-Saison.

Sergey Hernández brachte es im zweiten Durchgang auf ganze neun Paraden. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

In der Anfangsphase dieses leidenschaftlichen Duells bekleckerten sich die Elbestädter nicht gerade mit Ruhm. Besonders die Effizienz im Angriffsspiel ließ stark zu wünschen übrig, sodass SCM-Coach Bennet Wiegert beim Stand von 4:5 keine andere Wahl hatte, als eine Auszeit zu nehmen.

"Passt mal auf, das Problem, was ich jetzt sehe, ist nicht unsere Abwehr. Unser Problem ist eindeutig, dass wir nur vier Tore haben. Wir verwerfen zu viel", war der 44-Jährige im TV zu vernehmen.

Im Anschluss war zumindest eine kleine Wirkung zu spüren, denn die Grün-Roten konnten bis Minute 20 zumindest auf 10:10 ausgleichen. Es blieb bis zur Pause ein enges Spiel, das sich besonders in der Torwartleistung unterschied, wodurch die Gastgeber dann mit einer 14:13-Führung in die Kabine gingen.

Kristian Sæverås, Schlussmann von Göppingen, kam im ersten Durchgang auf ganze sieben Paraden, während Sergey Hernández und Matej Mandic insgesamt nur einen gehaltenen Ball vorweisen konnten.

"Man muss anerkennen, dass sie [Anm. d. Red.: Göppingen] es richtig gut machen. Uns fehlen die letzten Prozente, um uns richtig durchzusetzen. Wir haben bislang viel zu häufig verworfen", sagte Kristjansson im Halbzeit-Interview bei dyn.