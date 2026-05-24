Meisterschaft steht fest, trotzdem voller Fokus: SCM gewinnt auch gegen Rhein-Neckar Löwen

Mannheim - Der SC Magdeburg gewinnt mit 33:30 (17:13) gegen die Rhein-Neckar Löwen und unterstreicht damit, trotz bereits gewonnener Meisterschaft mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Konzentration in die verbleibenden Duelle gehen zu wollen. Eine kompakte Defensive verhilft den Elbestädtern zum 29. Saisonsieg.

Die Mannschaft von Bennet Wiegert (44, l.) ging mit dem nötigen Fokus in dieses Duell. © Jan Woitas/dpa

Nur wenige Tage nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft hatte der SC Magdeburg mit den Rhein-Neckar Löwen die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust.

In der ersten Viertelstunde gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen, dann aber schalteten die Elbestädter einen Gang hoch und zogen die Partie auf ihre Seite.

Durch eine sehr kompakte Defensive und Schlussmann Matej Mandic, der mit sechs Paraden in der ersten halben Stunde wieder einen guten Tag erwischt hatte, schafften die Grün-Roten es immer mehr Kontrolle zu bekommen. Zur Pause bauten sie ihren Vorsprung auf 17:13 aus.

Auch in der zweiten Hälfte behielten die Magdeburger einen kühlen Kopf und ließen wenig anbrennen. Die Löwen auf der anderen Seite waren bei vereinzelten Gegenstößen teils zu unkonzentriert und so blieb die Hoffnung auf ein mögliches Comeback aus. Bis zehn Minuten vor Ende stand es deshalb 29:24 für den SCM.