Nur zwei Tage Pause: Schwierige Woche für den SC Magdeburg

Magdeburg - Dem SC Magdeburg steht eine spannende und herausfordernde Woche bevor. Erst geht es am Donnerstagabend in der Champions League (20.45 Uhr) auswärts gegen Orlen Wisla Plock und am Samstagabend (20 Uhr) reist die Mannschaft von Bennet Wiegert in der Bundesliga zum MT Melsungen.

Aufgrund der Belastungssteuerung könnte Trainer Bennet Wiegert (44) etwas rotieren. © Frank Molter/dpa

Allen Beteiligten ist klar, dass diese Partien alles andere als einfach werden. Besonders auch, weil die Elbestädter auf ihre heimische Atmosphäre verzichten müssen. Die GETEC-Arena ist für die einzigartige Stimmung bekannt, die ihre Spieler regelrecht beflügelt.

Dass Wisla Plock ein komplizierter Gegner ist, wurde schon im Hinspiel klar. In einer unterhaltsamen Partie konnte sich der SCM zu Hause letztendlich mit 27:26 durchsetzen, wobei besonders die Schlussphase für Spannung sorgte, da der polnische Meister noch mal richtig aufdrehte.

Aktuell stehen die Polen auf Rang drei in der Champions-League-Gruppe und sind auf dem besten Weg, die Play-offs zu erreichen. Sieben ihrer bisherigen elf Partien konnten sie für sich entscheiden.

Und auch der MT Melsungen ist alles andere als zu unterschätzen. Die Nordhessen belegen in der Bundesliga aktuell den achten Platz und konnten elf Siege einfahren. Sieben dieser Erfolge feierten sie auf heimischer Platte, außerdem verloren sie zu Hause erst zweimal.

Für den SC Magdeburg wird es in dieser intensiven Woche weiter darum gehen, konzentriert und erfolgreich Handball zu spielen. Das Ticket für das CL-Viertelfinale haben sie schon eingelöst, es könnte also durchaus sein, dass Bennet Wiegert unter der Woche rotiert.