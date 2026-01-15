Rückkehr perfekt: "Serra" künftig wieder beim SCM

Magdeburg - Nach nur einem Jahr wird Antonio Serradilla Cuenca (27) in der kommenden Saison wieder in Magdeburg spielen. Das bestätigte der SCM am Donnerstag in einer Mitteilung.

Künftig wieder in den Farben des SCM: Antonio Serradilla (27) © Marius Becker/dpa

Der 27-Jährige verließ die Magdeburger nach dem Sieg der Champions League im Sommer 2025 und wechselte zum TVB Stuttgart.

Der Grund dafür war auch, dass Trainer Bennet Wiegert (43) dem Spanier laut eigener Aussage nicht die Rolle bieten konnte, die dieser verdiente.

Jetzt ist der linke Rückraumspieler wieder zurück und könnte glücklicher kaum sein: "Welche Liebe mir die Fans und der gesamte Verein entgegengebracht und wie sie sich mir gegenüber verhalten haben, war und ist einfach fantastisch. Magdeburg ist der perfekte Ort für meine Karriere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison wieder die Farben des SCM zu tragen."