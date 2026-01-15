Rückkehr perfekt: "Serra" künftig wieder beim SCM
Magdeburg - Nach nur einem Jahr wird Antonio Serradilla Cuenca (27) in der kommenden Saison wieder in Magdeburg spielen. Das bestätigte der SCM am Donnerstag in einer Mitteilung.
Der 27-Jährige verließ die Magdeburger nach dem Sieg der Champions League im Sommer 2025 und wechselte zum TVB Stuttgart.
Der Grund dafür war auch, dass Trainer Bennet Wiegert (43) dem Spanier laut eigener Aussage nicht die Rolle bieten konnte, die dieser verdiente.
Jetzt ist der linke Rückraumspieler wieder zurück und könnte glücklicher kaum sein: "Welche Liebe mir die Fans und der gesamte Verein entgegengebracht und wie sie sich mir gegenüber verhalten haben, war und ist einfach fantastisch. Magdeburg ist der perfekte Ort für meine Karriere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison wieder die Farben des SCM zu tragen."
Aktuell befindet sich der spanische Nationalspieler mit seinem Team bei der Europameisterschaft, wo er am Donnerstagabend (18 Uhr) auf Serbien trifft.
Bennet Wiegert: "Der Kontakt zu ihm ist nie abgebrochen"
Für den SC Magdeburg ist damit ein möglicher Nachfolger von Christian O'Sullivan gefunden. Der Vertrag des 34-jährigen Kapitäns läuft zum Saisonende aus.
Auch SCM-Coach Bennet Wiegert blickt mit Vorfreude auf den Transfer: "Ich freue mich sehr, dass Serra in der nächsten Saison wieder im Kader des SC Magdeburg steht. [...] Der Kontakt zu ihm ist nie wirklich abgebrochen, umso schöner ist es, Serra bald wieder in unseren Reihen zu haben."
Jetzt wollen die beiden an bisherige Erfolge anknüpfen: "Ich freue mich darauf mit dem Team um weitere Titel zu kämpfen", so Serradilla.
Titelfoto: Marius Becker/dpa