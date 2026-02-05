SC Magdeburg zum Team des Jahres 2025 gekürt
Magdeburg - Die Sieger der German Handball Awards 2025 stehen fest. Insgesamt 262.000 Stimmen wurden in verschiedensten Kategorien abgegeben. Das sind 77.000 Stimmen mehr als im Vorjahr, die zeigen: Die Begeisterung für Handball steigt.
Und natürlich dürfen die Elbstädter bei diesen Auszeichnungen nicht fehlen. In der Kategorie der besten Mannschaft 2025 wurde mehrheitlich für den SC Magdeburg abgestimmt. Der amtierende Champions-League-Sieger gewinnt damit das vierte Mal in fünf Jahren in dieser Kategorie.
Neben der Mannschaft selbst darf sich auch, wieder einmal, Bennet Wiegert (44) über eine Auszeichnung freuen. Der SCM-Coach wurde zum fünften Mal in Folge zum besten Trainer gewählt.
Eine wirkliche Alternative zu ihm gab es nicht, das zumindest lassen die Reaktionen auf die Wahl vermuten.
Der SC Magdeburg bereitet sich aktuell bereits auf das erste Ligaspiel im Jahr 2026 vor. Am Mittwoch geht es um 20 Uhr im eigenen Stadion gegen Lemgo Lippe.
Titelfoto: Marius Becker/dpa