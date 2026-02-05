SC Magdeburg zum Team des Jahres 2025 gekürt

Magdeburg - Die Sieger der German Handball Awards 2025 stehen fest. Insgesamt 262.000 Stimmen wurden in verschiedensten Kategorien abgegeben. Das sind 77.000 Stimmen mehr als im Vorjahr, die zeigen: Die Begeisterung für Handball steigt.

Im Jahr 2025 konnte der SCM die Champions-League-Trophäe in die Luft recken. © Marius Becker/dpa

Und natürlich dürfen die Elbstädter bei diesen Auszeichnungen nicht fehlen. In der Kategorie der besten Mannschaft 2025 wurde mehrheitlich für den SC Magdeburg abgestimmt. Der amtierende Champions-League-Sieger gewinnt damit das vierte Mal in fünf Jahren in dieser Kategorie.

Neben der Mannschaft selbst darf sich auch, wieder einmal, Bennet Wiegert (44) über eine Auszeichnung freuen. Der SCM-Coach wurde zum fünften Mal in Folge zum besten Trainer gewählt.

Eine wirkliche Alternative zu ihm gab es nicht, das zumindest lassen die Reaktionen auf die Wahl vermuten.