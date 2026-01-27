SCM-Star Mertens vor Endspiel gegen Frankreich

Magdeburg - Am 28. Januar um 18 Uhr spielt die DHB-Elf am letzten Spieltag der Hauptrunde gegen den direkten Konkurrenten Frankreich. Für SCM -Akteur Lukas Mertens (29) und seine Kollegen geht es um den Einzug ins Halbfinale.

Lukas Mertens (29) kommt im laufenden Turnier auf zehn Treffer. © Sina Schuldt/dpa

Aktuell steht die deutsche Nationalmannschaft mit sechs Zählern in der Tabelle der Hauptrunde noch auf Rang zwei. Die Franzosen sind mit zwei Punkten dahinter auf Platz drei, haben allerdings das bessere Torverhältnis. Das bedeutet: Es muss im Spiel gegen Frankreich mindestens ein Unentschieden her, um ins Halbfinale einzuziehen. Bei einer Niederlage wäre Deutschland raus.

Im letzten Spiel gegen Dänemark war Linksaußen Lukas Mertens nicht einmal im Kader. "Lukas Mertens und Lukas Zerbe kamen in den letzten Spielen mit Muskelverhärtungen raus. Klar hätte ich auch sagen können, sie müssen spielen. Aber ich hätte nichts davon, wenn beide dann mit Zerrungen weiter ausfallen", begründet Trainer Alfred Gíslason (66) seine Entscheidung.

Für das "Do or die"-Spiel gegen Frankreich ist Mertens dann aber wieder mit von der Partie. Er spielt bislang ein überzeugendes Turnier und kommt auf zehn Treffer.