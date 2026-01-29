Fünf SCM-Akteure auf dem Weg zum EM-Titel

Magdeburg - Die Hauptrunde der Handball-EM ist vorbei und mit Deutschland, Kroatien, Island und Dänemark steht bei jedem Team mindestens ein SCM -Akteur auf dem Platz und kämpft um den begehrten EM-Titel. Lukas Mertens (29) konnte mit dem DHB-Team in einem Kracher gegen Frankreich mit 38:34 gewinnen und sich damit einen Platz im Halbfinale sichern.

Lukas Mertens (29, l.) hatte mit seiner Leistung erheblichen Anteil am Weiterkommen. © Sina Schuldt/dpa

"Überragend, wirklich ein schönes Gefühl, unter den besten vier Teams Europas zu stehen", so Mertens nach dem Sieg gegen den amtierenden Europameister, der mit der Niederlage aus dem Turnier ausschied.

Der Linksaußen lobt die Herangehensweise an das Spiel: "Unser Matchplan ist heute aufgegangen, 38 Tore sprechen auch für sich. Wir haben wirklich eine sehr gute Offensive gespielt." Er selbst steuerte zu diesem Sieg ganze vier Treffer bei und überzeugte abermals mit einer starken Leistung.

Was das Team ausmacht, sei die Gemeinschaft: "Ich will keinen Einzelnen hervorheben, das Team war wirklich überragend", so der 29-Jährige über die Leistung. Gleichzeitig liefert er einen Einblick in die Gefühlslage der Spieler: "Es fühlt sich einfach schön an, aber jetzt wollen wir noch mehr."

Im Halbfinale wartet Kroatien auf die Deutschen.