Fünf SCM-Akteure auf dem Weg zum EM-Titel
Magdeburg - Die Hauptrunde der Handball-EM ist vorbei und mit Deutschland, Kroatien, Island und Dänemark steht bei jedem Team mindestens ein SCM-Akteur auf dem Platz und kämpft um den begehrten EM-Titel. Lukas Mertens (29) konnte mit dem DHB-Team in einem Kracher gegen Frankreich mit 38:34 gewinnen und sich damit einen Platz im Halbfinale sichern.
"Überragend, wirklich ein schönes Gefühl, unter den besten vier Teams Europas zu stehen", so Mertens nach dem Sieg gegen den amtierenden Europameister, der mit der Niederlage aus dem Turnier ausschied.
Der Linksaußen lobt die Herangehensweise an das Spiel: "Unser Matchplan ist heute aufgegangen, 38 Tore sprechen auch für sich. Wir haben wirklich eine sehr gute Offensive gespielt." Er selbst steuerte zu diesem Sieg ganze vier Treffer bei und überzeugte abermals mit einer starken Leistung.
Was das Team ausmacht, sei die Gemeinschaft: "Ich will keinen Einzelnen hervorheben, das Team war wirklich überragend", so der 29-Jährige über die Leistung. Gleichzeitig liefert er einen Einblick in die Gefühlslage der Spieler: "Es fühlt sich einfach schön an, aber jetzt wollen wir noch mehr."
Im Halbfinale wartet Kroatien auf die Deutschen.
Ein SCM-Profi wird sicher Europameister
Neben Mertens stehen noch vier weitere Spieler des SC Magdeburg im Turnier. Zum ersten internen SCM-Duell wird es schon im nächsten Spiel gehen, wenn Mertens auf Kroatien und Torwartkollege Matej Mandic (23) trifft. In den Testspielen vor der EM konnte Lukas Mertens mit Deutschland beide Duelle gegen Kroatien für sich entscheiden (33:27, 32:29).
Im zweiten Halbfinale werden Island und Dänemark aufeinandertreffen. Gisli Kristjansson (26) und Omar Ingi Magnusson (28) stehen mit ihren Isländern das erste Mal seit 16 Jahren in einem europäischen Halbfinale. Im laufenden Turnier haben sie erst ein einziges Spiel verloren.
Mit Gastgeber Dänemark treffen sie gleichzeitig auch auf Magnus Saugstrup (29), der sich vor dem kommenden Duell zuversichtlich und erleichtert zeigt: "Wir hatten viele schwere Spiele, haben aber gut gespielt. Wir wollten unbedingt in dieses Halbfinale und da stehen wir jetzt auch. Darauf sind wir stolz."
Klar ist, dass sich am Ende des Turniers mindestens ein SCM-Spieler als Europameister titulieren darf. Die Halbfinal-Runden finden am 30. Januar um 17.45 und 20.30 Uhr statt.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa